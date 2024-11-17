Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о «серьёзных повреждениях» на своих ТЭЦ

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Многие тепловые электростанции (ТЭЦ) на Украине получили серьёзные повреждения. Об этом заявили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК,
Важнейшие объекты украинской критической инфраструктуры пострадали в результате массированных ударов, нанесённых российскими военными утром 17 ноября. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, эта воздушная атака с использованием ракет и беспилотников стала одной из самых масштабных за всё время конфликта.
Масштабность атаки Вооружённых сил РФ в это воскресенье отметил также глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, по энергетическим объектам на всей территории Украины было выпущено около 120 ракет и 90 дронов. Украинский президент также признал, что многие ТЭЦ были повреждены.
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Александр Бойцов