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Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что Россия располагает достаточным количеством войск для наступления на города Сумы и Харьков с целью отвлечения украинских сил с основных фронтов боевых действий.
По его мнению, такой ход позволит России эффективно вести приграничные столкновения и добиться оттягивания украинских сил и ресурсов от российско-украинского фронта. Генерал также отметил, что на других участках фронта для ВСУ сложилась непростая ситуация из-за численного превосходства России в артиллерии, численном личном составе и доминировании в воздушном пространстве.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил обеспокоенность трудным положением украинских войск на передовой. По его словам, Россия имеет значительное превосходство и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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Артем Кузьмин