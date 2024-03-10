Украинский генерал Мельник исчез после взрыва в Харькове 17 февраля

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Украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным «Марсель» исчез в информационном пространстве после взрыва в Харькове 17 февраля, передает РИА Новости.
Днем 17 февраля украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове.
Пользователи Сети заметили, что после этого генерал не написал в соцсети ни слова, хотя ранее он активно выкладывал сообщения. Отсутствуют с тех пор и упоминания о нем в украинской прессе.
Мельника назначили начальником Харьковского гарнизона в августе 2021 года.
На днях стало известно об уничтожении в Харьковской области пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в результате удара ОТРК «Искандер». Сообщалось о больших потерях среди наемников и членов украинских формирований.
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«Харьков и область: идем в укрытие!» — написал тогда Мельник в своем Telegram-канале.
Пользователи Сети заметили, что после этого генерал не написал в соцсети ни слова, хотя ранее он активно выкладывал сообщения. Отсутствуют с тех пор и упоминания о нем в украинской прессе.
Мельника назначили начальником Харьковского гарнизона в августе 2021 года.
На днях стало известно об уничтожении в Харьковской области пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в результате удара ОТРК «Искандер». Сообщалось о больших потерях среди наемников и членов украинских формирований.
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Ювелина Бернст