Глава Харьковской области Ганчев назвал русских и украинцев одним народом

Фото: istock / Fredex8
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал изданию РИА Новости, что элита Запада на протяжении десяти лет пытается разъединить наших людей, но русские и украинцы один народ, как бы Запад не старался убедить в обратном.
Как утверждает Ганчев, людей начали стравливать еще в 2014 году. Западные элиты пытались разобщить народ и у них это в какой-то мере получилось.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсон заявил, что украинцы по-прежнему ощущают себя русскими и то, что сейчас происходит, в известной степени элемент гражданской войны.
«То, что мы сегодня наблюдаем, в определенной степени можно назвать гражданской войной. Но люди не поменялись. Мы по-прежнему один народ. Как бы там Запад ни пытался убедить украинцев в обратном, рано или поздно все станет на свои места. Людей запутали, задурили голову, и нужно время, чтобы, так скажем, «вернуть их в сознание». Но это произойдет», — рассказал изданию глава региона.Ранее Путин заявил о свободе Зеленского вести переговоры с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Политолог Блохин: Карлсона будут прессинговать за интервью с Путиным
13-й пакет санкций вызывает напряженность в отношениях между Россией и ЕС
Алина Юрчак