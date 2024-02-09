Глава Харьковской области Ганчев назвал русских и украинцев одним народом

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Слухи об их конфликте ходили давно, однако стали ли они причиной кадровых перестановок, кто теперь будет руководить украинской армией, и почему решение Зеленского в США назвали «огромной авантюрой», читайте в материале «Радио 1».