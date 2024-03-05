Марочко рассказал о насильной эвакуации в Харьковской области

Фото: iStock/vadimrysev
По мнению военного эксперта и бывшего подполковника ЛНР Андрея Марочко, Киев занялся вынужденной эвакуации жителей Харьковской области.
По его словам, переселение осуществляется во временные убежища без обеспечения социальных гарантий. Эксперт характеризует эту эвакуацию как депортацию, поскольку местные жители не желают покидать свои дома и вынуждены это делать против своей воли, особенно это затрагивает семьи с детьми.
Марочко отмечает, что украинские власти откровенно признают, что единственное, что ожидает эвакуированных граждан, — это временное проживание в специальных пунктах. Никаких социальных гарантий или финансовой поддержки для жителей не предусмотрено.
В различных регионах Украины регулярно объявляют о принудительной эвакуации. Например, из Авдеевки в ДНР были вывезены дети и пожилые, однако часть жителей отказалась покидать город и осталась на месте. Жителей Харьковской и Сумской областей Украины также вынуждают эвакуироваться. Из некоторых районов уже уехали практически все жители.
Читайте также:
Зеленский признал, что ВСУ не удастся защитить Харьков
На западе раскрыли, зачем Залужный экстренно поехал под Харьков
Politika: Украина может потерять Одессу, Харьков и Киев
Марочко отмечает, что украинские власти откровенно признают, что единственное, что ожидает эвакуированных граждан, — это временное проживание в специальных пунктах. Никаких социальных гарантий или финансовой поддержки для жителей не предусмотрено.
Читайте также:
Зеленский признал, что ВСУ не удастся защитить Харьков
На западе раскрыли, зачем Залужный экстренно поехал под Харьков
Politika: Украина может потерять Одессу, Харьков и Киев
Артем Кузьмин