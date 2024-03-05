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Марочко рассказал о насильной эвакуации в Харьковской области

Марочко заявил, что Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области
05 марта 2024, 08:39
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

По мнению военного эксперта и бывшего подполковника ЛНР Андрея Марочко, Киев занялся вынужденной эвакуации жителей Харьковской области.
По его словам, переселение осуществляется во временные убежища без обеспечения социальных гарантий. Эксперт характеризует эту эвакуацию как депортацию, поскольку местные жители не желают покидать свои дома и вынуждены это делать против своей воли, особенно это затрагивает семьи с детьми.

Марочко отмечает, что украинские власти откровенно признают, что единственное, что ожидает эвакуированных граждан, — это временное проживание в специальных пунктах. Никаких социальных гарантий или финансовой поддержки для жителей не предусмотрено.


В различных регионах Украины регулярно объявляют о принудительной эвакуации. Например, из Авдеевки в ДНР были вывезены дети и пожилые, однако часть жителей отказалась покидать город и осталась на месте. Жителей Харьковской и Сумской областей Украины также вынуждают эвакуироваться. Из некоторых районов уже уехали практически все жители.

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На Крымском мосту без объяснения причины остановили девять поездов
05 марта 2024, 08:52

Фото: iStock/gutaper

Девять поездов, следующих через Крымский мост, были внезапно остановлены, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Движение поездов по Крымскому мосту временно прекращено. По словам представителей компании-перевозчика, поезда возобновят движение сразу после получения соответствующего разрешения. С чем связана их остановка, не уточняется.

Из этих девяти поездов четыре отправлялись из Крыма, а пять, наоборот, направлялись в Крым. Перевозчик также уточнил, что по возможности постарается минимизировать задержки и догнать расписание, как только движение поездов будет восстановлено.

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Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО
Отец и брат выгнавшей из кафе военного жительницы Люберец оказались бойцами СВО
05 марта 2024, 08:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

Владелица кафе в Люберцах отказавшаяся впустить в своё заведение военнослужащего, оказалась родственницей бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Regnum, ссылаясь на свои источники.
Согласно имеющейся информации, отец и двоюродный брат владелицы кафе находятся в зоне боевых действий на стороне России. Брат женщины получил ранение осколками и в настоящее время проходит курс реабилитации.

Знакомые девушки утверждают, что она не испытывает неприязни к российским военным, а инцидент в кафе связан с реакцией на поведение конкретного посетителя. По их словам, владелица кафе благодарна бойцам СВО, которые спасли ее бабушку, проживающую на Донбассе.

В конце февраля в Люберцах хозяйка кафе выгнала участника специальной военной операции из своего заведения. По словам женщины, военный вёл себя неадекватно. Впоследствии предпринимательницу признали виновной в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовали.

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Супруги решились на смелый эксперимент в отношениях и пришли к неожиданным выводам
The Guardian: Желание попробовать открытый брак закончилось для пары договором
05 марта 2024, 07:27

Фото: istock / Deagreez

53-летняя жительница США по имени Джинни и ее супруг захотели попробовать открытый брак и пришли к неожиданным выводам. Историю пары публикует The Guardian.
До эксперимента женщина занималась интимом только с мужем, которого знала еще со времен колледжа. Начав общаться с другими мужчинами, американка вновь открыла свою сексуальность, начала ходить на уроки танцев, вечеринки и больше знакомиться с людьми. Ее муж долгое время не мог найти себе еще одну партнершу, а встретив подходящую женщину, влюбился в нее.

Такого она не ожидала — с того момента секс на одну ночь перестал приносить удовольствие. Тогда Джинни поставил ультиматум мужу — если он хочет отношения с несколькими партнерами, им необходимо расстаться. После этого пара решила дать шанс закрытом браку.

Супруги прошли курсы семейной и личной терапии, начали путешествовать. При этом женщина замечала, что супруг только частично злится на нее за необходимость расстаться с другой женщиной.

«Но каждый день мы завтракали вместе и учились слышать друг друга», — поделилась американка.
Спустя время пара составила соглашение на двадцати страницах, где указали свои приоритеты как пары, и подробно прописали, что им можно, а что — нет. Через несколько лет закрытых отношений они снова открыли брак.

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#сша
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#отношения
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В США военный сотрудник обвиняется в раскрытии тайн о РФ и Украине через сайт знакомств
Служащий ВВС США обвиняется в раскрытии тайн о РФ и Украине через сайт знакомств
05 марта 2024, 06:09

Фото: iStock/Bo Shen

Власти США обвинили американца Дэвида Франклина Слейтера в передаче секретной военной информации иностранцам на платформе онлайн-знакомств, сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США.
63-летний гражданский служащий ВВС США регулярно посещал брифинги стратегического командования (STRATCOM), относящиеся к категории «совершенно секретные». В период с февраля по апрель 2022 года он передал информацию о российской специальной военной операции (СВО) на Украине через сайт знакомств. Агентство подчеркнуло, что сотрудник отправил эту информацию «сообщнику», выдававшему себя за женщину, живущую на Украине». Слейтер рассказывал о военных объектах и российском военном потенциале.

Служащему ВВС США грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 000 долларов США по каждому обвинению. Первое слушание по делу Слейтера назначено на 5 марта.

Ранее в США раскрыли, откуда ЦРУ планировала напасть на Россию.

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#сша
#украина
#россия
#информация
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В Великобритании отозвались об утечке из бундесвера
Офис премьера Британии: утечка из бундесвера является делом Германии
05 марта 2024, 04:58

Фото: iStock/Wincotts

Утечка информации из немецкого бундесвера является серьезным вопросом и вызывает озабоченность у немецкого бундесвера, заявил представитель премьер-министра Великобритании Рики Сунака, сообщает Reuters.
Представитель отказался от комментариев. По его словам, расследование инцидента – дело Германии. Собеседник процитировал канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал инцидент »очень серьезным делом».

Он также напомнил, что Великобритания стала первой западной страной, поставившей Украине крылатые ракеты большой дальности. На Даунинг-стрит отметили, что Лондон призвал своих союзников сделать аналогичное.

Ранее в Германии заявили, что репутация Берлина среди союзников оказалась под ударом после утечки разговора немецких офицеров бундесвера.

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#крымский мост
#германия
#великобритания
#украина
#сша
#европа
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В Одессе прогремели взрывы
На юге Украины в третий раз за ночь произошли взрывы
05 марта 2024, 02:49

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Множественные взрывы прогремели в Одессе в ночь на вторник, 5 марта, сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что по региону была нанесена атака бесплиотником. Как сообщает "РБК-Украина", город приведен в состояние боевой готовности, работает система противовоздушной обороны.

Ранее взрывы прогремели над Керчью.

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#пво
#беспилотник
#украина
#одесса
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В Германии заявили, что репутация Берлина среди союзников пострадала
FAZ: утечка беседы немецких офицеров подорвала репутацию Германии
05 марта 2024, 02:35

Фото: iStock/JARAMA

Репутация Германии среди ее западных союзников сильно пострадала после обнародования беседы немецких офицеров о возможном теракте на Крымском мосту, заявил обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.
По его словам, это была настоящая катастрофа для Берлина. Колер сравнил последствия утечки информации со «сброшенной бомбой». Он предположил, что инцидент может привести к серьезному недовольству в США и Великобритании, которые неохотно раскрывают информацию о наличии собственных специалистов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Колер также выразил обеспокоенность тем, что Россия может легко перехватить и опубликовать политически острые заявления немецких военных и политиков.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала перехваченную расшифровку разговора между немецкими военными, в котором обсуждалась возможная атака крылатой ракетой «Taurus» Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Симоньян опубликовала расшифровку разговора военных ФРГ об атаке на Крымский мост
#мост
#крымский мост
#германия
#сша
#белый дом
#европа
#ес
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Росстат: в РФ зафиксирован рекорд по длительности рабочего дня за последние 19 лет
Росстат зафиксировал рекорд по длительности рабочего дня за последние 19 лет
05 марта 2024, 02:22

Фото: iStock/fizkes

В 2023 году продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, что на четыре минуты больше, чем в 2022 году. Это новый рекорд за последние 19 лет, сообщает РБК на основе информации Росстата.
Общее количество отработанных часов за двенадцатимесячный период составляет 1,77 тысячи часов. Таким образом, сотрудник по сравнению с 2022 годом провел на работе на 17 часов больше.

Предыдущий рекорд по среднесуточному рабочему времени составлял 7,15 часа и был зафиксирован в 2019 году (-1,76 тысячи часов в год).

Также в первом квартале 2023 года россияне работали 38 часов 30 минут в неделю.

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что рекордные показатели обусловлены нехваткой рабочей силы в регионах. В частности, не хватает работников в секторе обрабатывающей промышленности.

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#росстат
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#рабочие места
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Петербуржцы приняли участие в онлайн-голосовании на премии «Город в лицах»
04 марта 2024, 19:58

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

В Санкт-Петербурге состоялось народное онлайн-голосование на премии «Город в лицах», организованной изданием «Петербургский дневник».
45 тысяч человек приняли участие в этом голосовании, которое завершилось 29 февраля.

В этом году в конкурсе «Петербургского дневника» было 11 номинаций: «Воспитатель детского сада», «Детский тренер», «Классный руководитель», «Специалист учреждений культуры», «Универсальный специалист МФЦ», «Социальный куратор», «Работник жилищно-коммунального хозяйства», «Водитель общественного транспорта», «Врач скорой помощи», «Работник садово-паркового хозяйства» и «Сварщик».

В марте состоится церемония награждения победителей. Они получат призы и памятные подарки. А их портреты будут размещены на городских рекламных баннерах и в общественном транспорте.

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