Россия добилась прорыва под Часовым Яром

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ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр в ДНР. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
Как утверждает журналист, Часов Яр — стратегически важный небольшой населенный пункт, из которого украинские войска сделали укрепление.
Ваннер добавил, что взятие укреплённого района откроет Вооруженным сила РФ путь к крупным городам ДНР: Краматорску, Константиновке и Славянску.
Ранее французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», — отмечает корреспондент.
Ваннер добавил, что взятие укреплённого района откроет Вооруженным сила РФ путь к крупным городам ДНР: Краматорску, Константиновке и Славянску.
Ранее французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак