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Россия добилась прорыва под Часовым Яром

Welt: ВС России добились прорыва под Часовым Яром
03 мая 2024, 05:40
Фото: istock / Anna_Anikina

Фото: istock / Anna_Anikina

ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр в ДНР. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
Как утверждает журналист, Часов Яр — стратегически важный небольшой населенный пункт, из которого украинские войска сделали укрепление.

«Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», — отмечает корреспондент.


Ваннер добавил, что взятие укреплённого района откроет Вооруженным сила РФ путь к крупным городам ДНР: Краматорску, Константиновке и Славянску.

Ранее французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Украиной российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#часов яр
Российский военный в одиночку уничтожил более 10 бойцов ВСУ
Минобороны: гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил 10 бойцов ВСУ
03 мая 2024, 05:59

Фото: istock / Nazar Nazaruk

Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военных пулеметного расчета Украины. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
«В ходе штурма здания, Олег Голобоков, действуя смело и решительно, прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. Несмотря на ожесточенное сопротивление противник был выбит с занимаемых позиций», — сказано в сообщении ведомства.
Российский военнослужащий смог незаметно к ним приблизиться и прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет врага. Во время боя ликвидировали более 10 боевиков. Остальные, покунив позиции, отступили.

Стоит отметить, что решительные действия Голобокова позволили группе российских бойцов выполнить боевую задачу без потерь.

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#новости
#всу
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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
03 мая 2024, 03:46

Фото: istock / sommersby

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом предупредил губернатор региона Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого сообщалось, что на Украине наблюдают странное свечение в небе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Масштабные удары: СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России
Hill: Украина была не готова к наступлению ВС РФ
03 мая 2024, 02:53

Фото: istock / Evgeny555

Благодаря умелым маневрам России удалось застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления. С таким мнением выступил обозреватель американской газеты Hill Патрик Дреннан.
«Украину превзошли в искусстве маневра. Она не была готова к мощным <...> контрнаступлениям (после провала украинского наступления в 2023 году. — Прим. ред.) России, а ее оборонительные позиции могут рухнуть», — написал журналист.
Автор материала отмечает, что Вооруженные силы России отличаются развитой командной структурой и хорошей логистикой в зоне СВО. Помимо этого, российские войска продемонстрировали, что способны крайне эффективно противостоять украинским беспилотникам на поле боя.

Обозреватель пришел к выводу, что Украину превзошли в численности, оружии и оперативном искусстве.

«В целом Россия обладает большим стратегическим и логистическим преимуществом», — подытожил Дреннан.
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МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
03 мая 2024, 01:20

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

На территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил региональный МЧС в Телеграм-канале.
«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.
Предупреждение об этом также опубликовала белгородская мэрия.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого сообщалось, что в подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы.

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#опасность
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На Украине органы местного самоуправления обяжут участвовать в мобилизации
03 мая 2024, 00:18

Фото: istock / Oleksander Bontei

Украинские органы местного самоуправления будут обязаны принимать участие в мобилизационных мероприятиях после вступления в силу нового закона о правилах мобилизации. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире ток-шоу «Тема с Мосейчук», пишет ТАСС.
«Если раньше вопрос для органов местного самоуправления был прописан в законе примерно так — имеют право, могут, — то сейчас — обязаны», — добавил Тимочко.
Закон с новыми, более жесткими, нормами проведения мобилизации на Украине приняли в Верховной раде 11 апреля. 16 апреля его подписал президент государства Владимир Зеленский. Большая часть содержащихся в документе правил начнет действовать 18 мая.

В частности, порядок проведения мобилизации и наказания для уклонистов будет ужесточен. Помимо этого, уточнят категории лиц, которые подлежат мобилизации. Ожидается, что это приведет к мобилизации сотен тысяч украинцев.

На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

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В Херсоне прогремели взрывы
«Страна.ua»: В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы
02 мая 2024, 23:34

Фото: istock / dzika_mrowka

На территории подконтрольного Киеву города Херсон произошло несколько взрывов. Об этом информирует местное издание «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.

«Снова сообщают о взрывах в Херсоне», — сказано в сообщении.
По данным издания, в городе зафиксирован ракетный прилет.

Других сведений и официальных комментариев пока не приводится.

Ранее взрывы прогремели в Харьковской области Украины, там действовал режим воздушной тревоги. Позже серия взрывов было зафиксирована в Кривом Роге.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Конфискованные у пьяных бурятов авто передадут в зону спецоперации
02 мая 2024, 23:02

Фото: iStock/Daria Kulkova

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил передать военным конфискованные у пьяных людей автомобили.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, будет лучше, если машины пойдут в дело, а бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами.

Соответствующий вопрос поручено проработать минтрансу и ГИБДД.
Глава привёл статистику. В 2023 году в Бурятии были задержаны 7,8 тысячи автомобилистов с признаками опьянения, 1,2 тысячи из которых нарушили закон повторно. Таким образом арестовано 374 машины, а конфисковано — 266.

Поправки в КоАП, предусматривающие конфискацию автомобиля за езду в нетрезвом виде и без прав, были введены в 2022 году. Первый случай конфискации произошёл в октябре того же года.

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#россия
#авто
#конфискация
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В Госдуме заявили об усилении защиты Крымского моста
Слуцкий: Крымский мост надёжно защищён, но охрана будет усилена
02 мая 2024, 21:53

Фото: iStock/Apriori1

Крымский мост надёжно защищён, но охрана будет усилена. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным отношениям и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал на своей странице в соцсети Х пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. Там же он призвал сфотографироваться на мосту, пока ещё есть такая возможность. Вслед за ним подобное сообщение разметил в той же соцсети постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Он опубликовал список из шести основных типов мостов на 2024 год. Каждый пункт, за исключением «Керченских мостов», сопровождала соответствующая картинка.

Слуцкий подчеркнул, что киевские власти даже не пытаются скрыть обсуждение на государственном уровне таких террористических планов. Он подчеркнул, что мосту ничто не угрожает, поскольку он надёжно защищён. Однако в целях безопасности охрана будет усилена.

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#госдума
#крымский мост
#защита
#безопасность
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В МИД РФ ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России
Захарова сравнила киевский режим с «Аль-Каидой» после слов Кэмерона
02 мая 2024, 21:22

Фото: iStock/ser-alim

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида»* после заявления Кэмерона. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским вооружением.

Захарова призвала Кэмерона готовится к тому, что Украина будет наносить удары британским оружием по территории Великобритании, как это ранее уже сделали террористы «Аль-Каиды»*.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#россия
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#великобритания
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