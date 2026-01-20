Достижения.рф

Освобождение Новопавловки и Павловки, активные боестолкновения под Покровском и Гуляйполем: последние новости СВО на 20 января

ВС РФ демонстрируют системное продвижение, сочетая фланговые охваты с подавлением ключевых узлов обороны. Украинская сторона, несмотря на попытки стабилизировать линию соприкосновения, теряет контроль над инфраструктурой на ключевых участках фронта. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском, Краснопольском и Глуховском направлениях подразделения группировки «Север» ведут интенсивные наступательные бои. Прогресс зафиксирован на шести участках, общее продвижение составило до 650 метров. Украинская сторона оказывает упорное сопротивление, пытаясь удержать позиции за счет привлечения резервов. В районе населенного пункта Рогозное ударами авиации поражены позиции 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. В Стецковке огневым воздействием уничтожен командный пункт 2-й погранзаставы «Стальная граница» с потерями среди офицерского состава и техники. На Теткинском и Глушковском участках значительных изменений линии соприкосновения не отмечено, ситуация характеризуется взаимными артиллерийскими обстрелами.

Харьковская область

На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Войска ведут наступление на нескольких участках, оказывая давление на оборону противника, который спешно укрепляет тыловые рубежи. Зафиксирован успех в районе населенного пункта Старица, где в результате боев взята под контроль значительная лесная территория. На участке Лиман-Волчанские Хутора подразделениям ВС РФ удалось продвинуться вперед, занять одну укрепленную точку и взять в плен двух военнослужащих противника.

Также наступление развивается в полосе Меловое-Хатнее. За минувшие сутки российские военные нанесли огневое поражение по позициям механизированных и территориальных бригад противника в различных районах. Со стороны ВСУ отмечается интенсивное применение ударных беспилотников, значительная часть которых сбита.

Константиновское направление

На Константиновском направлении достигнут значительный тактический успех. Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Новопавловка. Данный рубеж имеет стратегическое значение, открывая возможности для развития наступления в сторону ряда других населенных пунктов и выхода на ближайшие подступы к западной части Дружковки.

Продолжается реализация операции по окружению ключевого узла обороны противника. Подразделения ведут продвижение с севера от Берестка по направлению к Ильиновке, формируя угрозу охвата города с запада. В районах Веролюбовки и Марьино идут упорные позиционные бои. На южной окраине Константиновки также сохраняется напряженная обстановка.

Запорожское направление

Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение населенного пункта Павловка. Данный успех позволяет закрепиться на новых позициях и создает предпосылки для оперативного развития наступления, угрожая флангу группировки противника в районе Орехова. Продолжается активное наступление на других участках. В районе западнее Приморского идут бои за господствующие высоты, а подразделения закрепляются в Речном и ведут движение в сторону Веселянки. В населенных пунктах Новояковлевка и Магдалиновка сохраняются напряженные встречные бои. Артиллерийскими ударами поражены объекты логистики и военной инфраструктуры противника в пригородах Запорожья.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении подразделения ВС РФ развивают активное наступление. Отмечается успешное продвижение в сторону Зализничного, где занята новая территория. После установления контроля над Прилуками начато движение на следующий опорный пункт — Воздвиженку, с параллельным расширением контролируемой зоны южнее Терноватого. В районе Братского идут позиционные столкновения, где силы противника, применяя инженерные заграждения, стремятся остановить продвижение российских военных.

Покровское направление

На Красноармейском (Покровском) направлении ключевые боестолкновения сосредоточены в районе населенного пункта Гришино, являющегося важным узлом для переброски сил противника в сторону Красноармейска (Покровска). ВС РФ установили полный контроль над группой фермерских хозяйств к востоку от данного Гришино. Сохраняется напряженная и изменчивая обстановка на прилегающих территориях, в районе садоводческих участков «Дружба». Позиционные бои и перестрелки отмечаются в районах Белицкого и Нового Донбасса. Противник активно использует малую авиацию и снайперские пары.


