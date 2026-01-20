Освобождение Новопавловки и Павловки, активные боестолкновения под Покровском и Гуляйполем: последние новости СВО на 20 января
ВС РФ демонстрируют системное продвижение, сочетая фланговые охваты с подавлением ключевых узлов обороны. Украинская сторона, несмотря на попытки стабилизировать линию соприкосновения, теряет контроль над инфраструктурой на ключевых участках фронта. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском, Краснопольском и Глуховском направлениях подразделения группировки «Север» ведут интенсивные наступательные бои. Прогресс зафиксирован на шести участках, общее продвижение составило до 650 метров. Украинская сторона оказывает упорное сопротивление, пытаясь удержать позиции за счет привлечения резервов. В районе населенного пункта Рогозное ударами авиации поражены позиции 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. В Стецковке огневым воздействием уничтожен командный пункт 2-й погранзаставы «Стальная граница» с потерями среди офицерского состава и техники. На Теткинском и Глушковском участках значительных изменений линии соприкосновения не отмечено, ситуация характеризуется взаимными артиллерийскими обстрелами.
Харьковская областьНа Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Войска ведут наступление на нескольких участках, оказывая давление на оборону противника, который спешно укрепляет тыловые рубежи. Зафиксирован успех в районе населенного пункта Старица, где в результате боев взята под контроль значительная лесная территория. На участке Лиман-Волчанские Хутора подразделениям ВС РФ удалось продвинуться вперед, занять одну укрепленную точку и взять в плен двух военнослужащих противника.
Также наступление развивается в полосе Меловое-Хатнее. За минувшие сутки российские военные нанесли огневое поражение по позициям механизированных и территориальных бригад противника в различных районах. Со стороны ВСУ отмечается интенсивное применение ударных беспилотников, значительная часть которых сбита.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении достигнут значительный тактический успех. Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Новопавловка. Данный рубеж имеет стратегическое значение, открывая возможности для развития наступления в сторону ряда других населенных пунктов и выхода на ближайшие подступы к западной части Дружковки.
Продолжается реализация операции по окружению ключевого узла обороны противника. Подразделения ведут продвижение с севера от Берестка по направлению к Ильиновке, формируя угрозу охвата города с запада. В районах Веролюбовки и Марьино идут упорные позиционные бои. На южной окраине Константиновки также сохраняется напряженная обстановка.