ТАСС: Передавшие ВС РФ координаты заградотрядов боевики ВСУ покинули позиции
Российские силовые структуры сообщили ТАСС, что военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передавшие российским войскам координаты скопления заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии «Рейд» в Днепропетровской области, покинули свои позиции.
По их данным, солдаты 31-й бригады ВСУ отступили с ряда позиций вглубь области. Ранее, как утверждают в российских силовых структурах, заградотряды Нацгвардии были уничтожены в селах Березовое, Орестополь и Алексеевка — и, по сообщениям ТАСС, координаты их сосредоточения передали именно военнослужащие 31-й бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ ударили минометным огнем по бригаде скорой помощи в Донецкой народной республике. Об этом проинформировал журналистов глава местной администрации Ян Кимаковский.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
