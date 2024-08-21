Украинский беспилотник уничтожили в Мурманской области

Фото: Минобороны РФ
Кадры уничтожения украинского беспилотника в Мурманской области опубликовали очевидцы 21 августа. Предварительно, это был легкомоторный самолет, переделанный в дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Ранее об угрозе атаки БПЛА объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Потенциальную угрозу обнаружили в небе после 17:00. Тогда же в регионе ввели временные ограничения в работе аэропортов Мурманска и Хибины. Меры предприняли в целях безопасности.
Отметим, что в ночь на 21 августа Москва подверглась одной из крупнейших атак беспилотных летательных аппаратов за всю историю. Первое сообщение о попытке атаковать Москву поступило в 3 часа ночи. В 7:11 утра Минобороны сообщило, что в Московской области сбили 11 целей.
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Лия Мурадьян