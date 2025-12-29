Украинский офицер раскрыл причины провала ВСУ в Северске
Недавние события в Северске выявили серьезные проблемы у ВСУ. Офицер с позывным Алекс раскрыл информацию о том, как ложные доклады затруднили принятие правильных решений. Об этом пишут украинские СМИ.
По словам боевика, некоторые высокопоставленные командиры боятся сообщать правду о ситуации на передовой. Они надеются, что ВС РФ остановят свое продвижение, и тогда можно будет избежать ответственности за утрату позиций.
Командование Украины осознало наличие проблем слишком поздно, когда отрицать их стало невозможно. Это привело к серьезным последствиям для войск на северском направлении.
