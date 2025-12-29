Украинский офицер раскрыл причины провала ВСУ в Северске

29 декабря 2025, 09:16

Офицер ВСУ Алекс: Провал украинских войск в Северске случился из-за лжи

Фото: iStock/Michele Ursi

Недавние события в Северске выявили серьезные проблемы у ВСУ. Офицер с позывным Алекс раскрыл информацию о том, как ложные доклады затруднили принятие правильных решений. Об этом пишут украинские СМИ.