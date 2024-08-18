Украинский паспорт пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ, недействителен

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Родственники пенсионера, над которым в Курской области издевались военнослужащие ВСУ, нарядившиеся в форму с нацистскими символами, недействителен. Александр Степанович уже давно является гражданином России.
Об этом RT рассказали родственники пенсионера. Они подтвердили, что мужчина — уроженец Макеевки. Он действительно раньше был гражданином Украины, но после переезда в Курскую область получил российское гражданство.
Так семья пожилого мужчины отреагировало на видео, опубликованное министерством внутренних дел Украины. На кадрах видеозаписи пенсионер держит в руках свой старый документ с трезубцем. Александра Степановича пока не нашли. Родственники полагают, что его держат в заложниках на Украине.
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Александр Бойцов