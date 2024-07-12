Украинский пленный рассказал, как БТР ВСУ обстрелял дом, где он укрывался

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Попавший в плен военнослужащий ВСУ Вадим Демчинский рассказал, как украинский бронетранспортёр обстрелял дом, в котором он и его сослуживцы ожидали эвакуации. После этого они с товарищами и решили сдаться.
Вадиму и тем, кого мобилизовали в месте с ним, обещали, что они отправятся на строительство полевых укреплений под Харьков. Об этом рассказывает сам военнопленный на видео, опубликованном российским министерством обороны. Однако очень скоро новобранцы оказались на передовой. В первом же бою подразделение, в котором служил Демчинский, попало под сильный обстрел под Волчанском.
Он вместе с двумя сослуживцами укрылся в доме неподалёку. По рации им приказали оставаться на месте и ждать эвакуации. Они два дня сидели на чердаке, рация разрядилась, кончились продукты, но за ними никто не приходил. Затем на площадь перед домом выехал украинский БТР. Однако вместо того, чтобы вывезти бойцов, он обстрелял дом. Оба товарища Вадима были ранены. Одному пробило лёгкое, другой получил ранение в руку.
После этого Демчинский и его сослуживцы решили сдаться, здраво рассудив, что здесь, если они не погибнут от рук российских бойцов, то их вполне могут расстрелять свои, как они только что увидели.
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Он вместе с двумя сослуживцами укрылся в доме неподалёку. По рации им приказали оставаться на месте и ждать эвакуации. Они два дня сидели на чердаке, рация разрядилась, кончились продукты, но за ними никто не приходил. Затем на площадь перед домом выехал украинский БТР. Однако вместо того, чтобы вывезти бойцов, он обстрелял дом. Оба товарища Вадима были ранены. Одному пробило лёгкое, другой получил ранение в руку.
После этого Демчинский и его сослуживцы решили сдаться, здраво рассудив, что здесь, если они не погибнут от рук российских бойцов, то их вполне могут расстрелять свои, как они только что увидели.
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Александр Бойцов