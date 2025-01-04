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Украинский военнослужащий Кирилл Исинбаев «окаменел», когда узнал от сослуживцев, что находится в приграничном районе российского региона. Об этом он сам рассказал, когда попал в плен в Курской области.
Слова украинского военнопленного передаёт сайт KP.RU. По словам бывшего бойца ВСУ, его и тех, кто с ним служил, просто «кинули», не объяснив, куда их везут. Момент попадания в плен Исинбаев описал так: приказали кинуть в блиндаж гранату, он подошёл к укрытию, услышал команду сдаваться на русском языке. Что с готовностью тут же и сделал.
Украинский солдат рассказал, что мать его — уроженка южного региона России, а отец — мариец по национальности, который родился ещё в Башкирской АССР. а сам он затрудняется с национальной идентификацией, не знает, «кем себя считать».
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