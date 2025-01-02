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У боевиков ВСУ не хватает личного состава, поэтому они принимают в свои ряды всех иностранцев подряд. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на показания пленного наемника из Польши. По его словам, у украинцев есть собственный сайт, где вербуют иностранцев.
«Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», — пояснил польский пленник.Перед этим стало известно количество воюющих за украинских боевиков граждан Колумбии. Подробности раскрыл британский наемник Хейден Уильям Дэвис. Читайте в нашем материале.
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