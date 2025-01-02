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Наемник из Польши раскрыл подробности набора в ВСУ

Польский наемник: в ВСУ набирают кого попало из-за нехватки живой силы
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

У боевиков ВСУ не хватает личного состава, поэтому они принимают в свои ряды всех иностранцев подряд. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на показания пленного наемника из Польши. По его словам, у украинцев есть собственный сайт, где вербуют иностранцев.


«Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», — пояснил польский пленник.
Перед этим стало известно количество воюющих за украинских боевиков граждан Колумбии. Подробности раскрыл британский наемник Хейден Уильям Дэвис. Читайте в нашем материале.

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Еще два БПЛА ВСУ сбиты над российским регионом
Губернатор Богомаз: еще два БПЛА ВСУ сбиты над Брянской областью
02 января 2025, 11:25

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Еще два украинских дрона сбиты над Брянской областью, проинформировал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — гласит публикация чиновника.
Перед этим в МО РФ доложили о сбитии за ночь 13 дронов боевиков ВСУ над регионами России. По четыре аппарата сбили на курском и брянском направлениях, еще три над Белгородчиной, а под Воронежем и Калугой — по одному аппарату.

Ранее стало известно, что рассказал польский наемник о наборе в украинскую армию.

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#конфликт
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Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ
Британский наемник Дэвис заявил, что за ВСУ воюют сотни колумбийцев
02 января 2025, 09:47

Фото: iStock/CatEyePerspective

Сотни колумбийцев воюют за ВСУ. Об этом сообщил взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис, передает РИА Новости.
По его словам, в иностранном легионе ВСУ проходят службу граждане из каждой страны Североатлантического альянса (НАТО). Наемники попадают на Украину через Польшу, пояснил пленный.

Он отметил, что подготовка солдат иностранного легиона зависит от взвода, в который они попадают. Дэвис добавил, что в его взводе наемникам в процессе подготовки не выдавалось оружие и боеприпасы.

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В ДНР взяли в плен польского наемника
Российские бойцы взяли в плен в ДНР наемника из Польши, воевавшего за Киев
02 января 2025, 08:41

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен в ДНР польского наемника, воевавшего за ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости командир одного из подразделений.
Кадры с показаниями воевавшего на стороне противника иностранца будут опубликованы в ближайшее время, передает агентство. Другие подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что польские наемники с нацистской символикой были ликвидированы на Кинбурнской косе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Глава Воронежской области сообщил о перехвате беспилотника
02 января 2025, 08:26

Фото: iStock/Diy13

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
По данным главы региона, беспилотник перехватили в 3:42 мск. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Вечером 1 января в области объявили опасность атаки БПЛА. В 20:41 Гусев написал об уничтожении нескольких дронов в регионе.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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В Черкасской области Украины прогремели взрывы
«Страна.ua»: в Каневе Черкасской области Украины прогремели взрывы
02 января 2025, 08:14

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует издание «Страна.ua».
Согласно информации источника, звуки взрывов были слышны в городе Канев. По имеющимся данным, в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.

В среду, 1 января, в Киеве произошло несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны.

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#взрыв
#украина
#спецоперация
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Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью сбили 13 БПЛА ВСУ в пяти регионах России
02 января 2025, 07:56

Фото: iStock/NiseriN

Дежурные средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что по четыре БПЛА были сбиты в Брянской и Курской областях, три — над Белгородской областью, по одному — в Воронежской и Калужской областях. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
#россия
#спецоперация
#пво
#дрон
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Пушков рассказал, чего боятся в Киеве
Пушков: в Киеве боятся, что Трамп раскроет объемы хищения помощи США
02 января 2025, 07:23

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Избранный президент США Дональд Трамп может провести аудит, чтобы расследовать нецелевое использование Киевом американской военной помощи. Об этом в Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Он пояснил, что киевский режим боится, что республиканский политик раскроет объемы хищения помощи Соединенных Штатов. По его словам, тема коррупции на Украине может стать одной из главных тем года для американцев.

Пушков добавил, что о желании проверить нецелевое использование средств говорят и в команде Трампа, и в Конгрессе.

Ранее Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#коррупция
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Во Львове прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры
«Страна.ua»: во Львове прошло факельное шествие бандеровцев по дню рождения Бандеры
02 января 2025, 06:41

Фото: iStock/Andi Edwards

Во Львове сторонники Степана Бандеры провели факельное шествие в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов»*. Об этом сообщило издание «Страна.ua», опубликовав видео с площади города, где собралась толпа с факелами.




Параллельно в городе Славянске Донецкой народной республики, контролируемом Вооруженными силами Украины, появились плакаты с поздравлениями в честь Бандеры, чей день рождения отмечается 1 января.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата РФ) сильно избили нескольких мужчин. Видео инцидента опубликовал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале.

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ВС РФ уничтожили девять украинских минометных расчетов
ВС РФ уничтожили 9 минометных расчетов и 13 пунктов управления БПЛА ВСУ
02 января 2025, 06:21

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подразделения группировки «Запад» за минувшие сутки уничтожили девять минометных расчетов и 13 пунктов управления беспилотниками противника, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены... девять минометных расчетов... Уничтожено 13 пунктов управления БПЛА», — сказал Бигма РИА Новости.
В ходе контрбатарейной борьбы также ликвидированы более 50 украинских боевиков и танк Т-72. В результате отражения девяти атак штурмовых групп противника украинские силы потеряли 25 единиц вооружения. Бигма уточнил, что расчеты ПВО группировки уничтожили два беспилотника самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР. По данным главы региона Дениса Пушилина, пятеро человек пострадали.

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#танк
#пво
#сво
#украина
#всу
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