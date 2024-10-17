Украинский пленный рассказал о расстреле командирами российских военнопленных

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Командир одной из рот 59-й отдельной бригады мотопехоты ВСУ и его заместитель расстреливали российских военнопленных. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий этой бригады Константин Колесников.
В разговоре с ТАСС солдат рассказал, что командир роты с позывным Дох и его помощник с позывным Немец творили страшные вещи. Они расстреливали безоружных и беззащитных российских военнопленных, наплевав на всякие международные конвенции.
Он отметил, что за всё время, что он и его сослуживцы находятся в плену, их никто не бил, не издевался. Все относились-по человечески, раненым оказали медицинскую помощь.
В завершение разговора Колесников призвал украинских солдат сдаваться в плен, подчеркнув, что в сложившихся условиях это для них является единственным шансом сохранить свои жизни.
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«Стреляли в молодых ребят, попавших в плен, таких же, как я сейчас», — волнуясь, вспоминал боец ВСУ.
Он отметил, что за всё время, что он и его сослуживцы находятся в плену, их никто не бил, не издевался. Все относились-по человечески, раненым оказали медицинскую помощь.
В завершение разговора Колесников призвал украинских солдат сдаваться в плен, подчеркнув, что в сложившихся условиях это для них является единственным шансом сохранить свои жизни.
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Александр Бойцов