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Украинский пленный рассказал о расстреле командирами российских военнопленных

17 октября 2024, 15:07
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Командир одной из рот 59-й отдельной бригады мотопехоты ВСУ и его заместитель расстреливали российских военнопленных. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий этой бригады Константин Колесников.
В разговоре с ТАСС солдат рассказал, что командир роты с позывным Дох и его помощник с позывным Немец творили страшные вещи. Они расстреливали безоружных и беззащитных российских военнопленных, наплевав на всякие международные конвенции.

«Стреляли в молодых ребят, попавших в плен, таких же, как я сейчас», — волнуясь, вспоминал боец ВСУ.



Он отметил, что за всё время, что он и его сослуживцы находятся в плену, их никто не бил, не издевался. Все относились-по человечески, раненым оказали медицинскую помощь.

В завершение разговора Колесников призвал украинских солдат сдаваться в плен, подчеркнув, что в сложившихся условиях это для них является единственным шансом сохранить свои жизни.

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Губернатор Смирнов: В небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету
17 октября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Сегодня днём в небе над Курской областью дежурные системы противовоздушной обороны сбили очередную украинскую ракету. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале он поблагодарил за отличную работу бойцов ПВО и защитников границы, отметив, что это уже вторая за день ракета ВСУ, которой не позволили нанести удар по объектам на территории области. Кроме того, добавил губернатор, в небе был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Сегодня, 17 октября, украинские военные пытались осуществить массированный удар при помощи беспилотников по территории ещё одного российского региона — Брянской области. Местные власти сообщили об уничтожении силами ПВО шести летательных аппаратов.

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«Извлечь пользу»: стало известно, зачем украинские военные регулярно посещают Киев
Defense One: группы американских военных регулярно приезжают в Киев
17 октября 2024, 15:17

Фото: iStock/Im Yeongsik

Небольшие группы американских военных регулярно приезжают в Киев, чтобы получать сведения о ситуации на поле боя. Об этом сообщает издание Defense One, ссылаясь на командира командования ВС США в Европе и Африке Дэррила Уильямса.
Отмечается, что группы американских военных посещают украинскую столицу, чтобы «извлечь уроки». Находящиеся в Европе подразделения учатся на предоставляемых им сведениях. Преимущественно это касается использования военной техники.

Издание пишет, что регулярно приезжающая в Киев команда может работать исключительно внутри посольства США. При этом Уильямс заверяет, что американские военные не дают никаких советов своим украинским коллегам из ВСУ.

Ранее генерал-майор космических сил США Девин Пеппер заявил, что Штатам необходимо извлекать пользу из конфликта на Украине путём изучения возможностей и технологий, используемых ВСУ на поле боя. С этой целью США совместно с НАТО создали в Польше центр для анализа ситуаций и подробного изучения уроков из украинского конфликта.

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Генерал Соболев назвал условие для проведения всеобщей мобилизации в России
Депутат Соболев: мобилизацию в РФ могут объявить в случае крупномасштабной войны
17 октября 2024, 14:51

Фото: iStock/scaliger

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что всеобщую мобилизацию в России могут объявить в случае крупномасштабной войны.
«Всеобщая мобилизация будет объявлена в случае крупномасштабной войны. Стратегическая обстановка на северо-западных рубежах страны носит угрожающий характер», — заявил Соболев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, на данный момент в России нет необходимости проводить новую мобилизацию. Генерал пояснил, что в стране выполняются планы набора контрактников.

Соболев также говорил, что солдат срочной службы не стоит отправлять в Курскую область, пока они не пройдут соответствующее обучение и не получат военную специальность.

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В Госдуме назвали условие для отправки срочников в Курскую область
Депутат Соболев: не следует отправлять срочников в Курскую область
17 октября 2024, 14:39

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что солдат срочной службы не стоит отправлять в Курскую область, пока они не пройдут соответствующее обучение и не получат военную специальность.
«Я считаю, что не следует отправлять срочников в Курскую область. Я убежден, что мы должны хорошо обучить военнослужащих по призыву, чтобы они имели военную-учетную специальность, были готовы заключить контракт и выполнять задачи в соответствии со специальностью», - сказал Соболев в беседе с NEWS.ru.

Он выразил мнение, что военнослужащие срочной службы должны сначала обучаться в частях не менее шести месяцев, получить военную специальность и только потом принимать решение о подписании контракта с Минобороны РФ в соответствии с выбранной специальностью. Только потом их уже можно отправлять в зону СВО или Курскую область, заключил Соболев.

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В Брянской области сбили шесть украинских дронов
Богомаз: в Брянской области средствами ПВО уничтожено шесть беспилотников ВСУ
17 октября 2024, 14:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над Брянской областью сбиты шесть украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Позже он добавил, что еще два вражеских беспилотника сбили в небе над регионом.По словам главы региона, на месте падения украинских дронов работают спецслужбы. При этом никаких разрушений на земле не зафиксировано.

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации.

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В МО РФ рассказали о дивизии, освободившей более 50 населённых пунктов в ходе СВО
Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Максимильяновки в ДНР
17 октября 2024, 13:31

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Минобороны России рассказали о дивизии, освободившей более 50 населённых пунктов за время проведения СВО. Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграмму её командованию и личному составу.
Отмечается, что речь идёт о 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.

Белоусов поздравил её командование и личный состав с освобождением населённого пункта Максимильяновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Глава оборонного ведомства в своей телеграмме указал на то, что бойцы этой дивизии с первых дней СВО демонстрировали свои мужество, отвагу, упорство и мастерство, продолжая освобождать населённые пункты. Белоусов подчеркнул, что страна будет помнить заслуги бойцов, отдавших свою жизнь в борьбе за Родину.

В Минобороны рассказали, что 150-я дивизия участвовала в освобождении более 50 населённых пунктов, в том числе Мариуполя, Попасной и Марьинки. За это 11 военнослужащих соединения получили звания Героев России, а ещё более 4600 награждены госнаградами.

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#днр
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ВС РФ освободили село Старая Сорочина и деревню Александрия под Курском
17 октября 2024, 13:30

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы освободили еще два населённых пункта в Курской области — село Старая Сорочина и деревню Александрия. Об этом пишет Mash.
По данным издания, освобожденные населенные пункты являются восточной и западной окраинами кольца, где находятся порядка двух тысяч украинских боевиков, которых российские бойцы смогли отрезать от снабжения и лишить возможности безопасно выйти.

Также отмечается, что бои продолжаются в Махновке и Черкасской Конопельке, находящихся недалеко от Суджи. Кроме того, армия России смогла успешно отразить контратаки ВСУ в районе Зелёного шляха, уничтожив порядка 20 боевиков, четыре БМП и три танка.

За последние сутки российские силы смогли освободить около 8,5 квадратных км российского приграничья.

Тем временем украинское командование продолжает отправлять в Курскую область подкрепление, чтобы удержаться на занятых территориях.

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#минобороны
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Президент Литвы Науседа прокомментировал «план победы» Зеленского
17 октября 2024, 12:52

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал «план победы» своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который тот накануне представил Верховной раде. По мнению литовского лидера, в этом плане нет ничего нового.
Также, по мнению Науседы, в этом плане нет и «никаких больших проблем», передаёт издание «Интерфакс-Украина». Он подчеркнул, что пункты плана составляют как раз то, что западные союзники Украины так и не смогли реализовать за последние годы. Президент Литвы упрекнул Запад в том, что его нерешительность в деле оказания помощи Киеву является прямым путём к дальнейшей эскалации конфликта.

«Это только в нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину», — подчеркнул Науседа.

Ранее он заявлял, что текущий момент является неподходящим для ведения мирных переговоров по Украине, так как российский президент Владимир Путин сейчас уверен в своём преимуществе.

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Боец СВО с оторванной ногой пролежал под завалами семь дней и «встретился» с Богом
Боец СВО с оторванной ногой пролежал под завалами 7 дней без еды и воды и выжил
17 октября 2024, 12:37

Фото: iStock/artplus

Сербский доброволец СВО Дарио Ристич с оторванной ногой провел семь дней под завалами без еды и воды и «встретился» с Богом. Невероятную историю борьбы за жизнь приводит телеканал «Царьград» в Telegram.
По данным издания, о гибели сербского добровольца с позывным «Брзи» сообщил командир его подразделения. Он рассказал, что серб на его глазах подорвался на противопехотной мине, а далее этот участок ВСУ плотно обстреляли дронами. Тело достать не удалось, так как противник активно обстреливал территорию. Однако позже выяснилось, что «Брзи» выжил.

«Когда я получил ранение ноги, не иначе Бог толкнул меня в ту шахту, где я и прятался. Я слышал взрывы, противник пытался меня достать. В абсолютной темноте я смог сделать себе укол обезболивающего, снять броник и перетянуть ногу. Наверное, я периодически терял сознание, вдруг я увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он», — рассказывает доброволец.

Боец периодически терял сознание, однако мысли о том, что его ждут дома, придавали сил. Сербу пришлось самостоятельно отрезать поврежденную ногу. Придя в себя, он понял, что его обнаружили.

Таким образом, военный с оторванной ногой без еды и воды провел под завалами семь дней. Еще 10 дней занял путь до госпиталя. Сейчас Ристич идет на поправку.

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