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Пленный украинский военком посоветовал сыну сделать выбор в пользу России

17 октября 2024, 08:45
Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Пленный сотрудник районного Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) Киевской области Руслан Тагеев опасается, что его сына могут мобилизовать, пока сам он находится в плену. Он выразил надежду, что в этом случае парень сделает правильный выбор и сдастся.
Об этом бывший военком заявил в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что его сыну 25 лет, это является минимальным возрастом мобилизации на Украине. Молодой человек работает врачом-хирургом, и его отец надеется, что это убережёт его от призыва на военную службу.

«Он давал клятву Гиппократа, он правильных взглядов. Если даже его мобилизуют, он никого убивать не будет. Он будет либо наших лечить, либо ваших», — сказал Тагеев.



Бывший военком также добавил, что надеется на то, что если его сын после мобилизации получит приказ идти на штурм или на передовые позиции, он сделает правильный выбор и сдастся российским военным.

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ВСУ пытаются выходить из Селидова малыми группами
17 октября 2024, 09:07

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Украинские военные предпринимают попытки выходить из Селидова в ДНР малыми группами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Средства объективного контроля фиксируют попытки противника выйти малыми группами из Селидова», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это не является массовым явлением, однако такие случаи происходят довольно часто и с каждым днем становятся все более распространенными.

Помимо этого, он отметил, что оперативная обстановка для противника вокруг города ухудшается. Собеседник добавил, что украинские военные скоро будут принимать непростое решение.

«Это либо максимальная утилизация личного состава в самом Селидове, по аналогии с Угледаром, либо они будут пытаться вывести свою группировку», — добавили в силовых структурах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Страна.ua»: военкомат и полиция провели рейд у алкомаркета в Киеве
17 октября 2024, 08:47

Фото: iStock/nndanko

Сотрудники территориального центра комплектования и полиции провели рейд у магазина алкоголя в Киеве. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».
С середины октября украинские СМИ информируют о масштабных облавах, проводимых военкоматами в развлекательных заведениях по всей Украине. Рейды проходили в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Кроме ночных клубов и баров, также сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, отмечается, что сотрудники ТЦК совместно с полицией провели проверку документов возле столичного алкомаркета Goodwine. О результатах рейда не сообщается.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#сотрудники
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 13 БПЛА ВСУ
17 октября 2024, 07:46

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

«Шесть БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области», — указали в оборонном ведомстве.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#всу
#минобороны
#рф
#пво
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Зеленский поставил Западу ультиматум с «планом победы», но его проигнорировали
17 октября 2024, 07:28

Глава киевского режима Владимир Зеленский получил критику за свой «план победы» даже из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно источникам в Вашингтоне, Владимир Зеленский выдвинул ультиматум США и НАТО, дав Западу три месяца на рассмотрение своего плана.

Однако эта инициатива осталась без внимания со стороны Америки и других стран. Переговоры с украинским политиком не принесли ожидаемых результатов. Сообщается, что отказы поступили даже из Берлина.

Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил свою позицию по поводу вступления Украины в альянс, а другие просьбы Владимира Зеленского, включая возможность атаковать территорию Российской Федерации, также были отклонены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже фактически принято. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военнослужащие ВС России рассказали об оказывающих сопротивление наемниках ВСУ
17 октября 2024, 07:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки «‎Восток» сообщили, что противник под Угледаром практически не оказывает сопротивления, предпочитая отступать или сдаваться в плен. Наиболее упорно сражаются иностранные наемники. Об этом проинформировало Минобороны России.
По словам военных, украинские бойцы в настоящее время не демонстрируют высокой подготовки. Они отметили, что лишь единицы оказывают серьёзное сопротивление. Чаще всего это иностранные наёмники.

Командир штурмового отряда с позывным «Саваль» сообщил, что ранее украинские военные имели при себе документы, подтверждающие их обучение на базах НАТО, но сейчас таких документов нет. По его словам, их кидают в бои без тренировок.

«Они не отстреливаются, подготавливаются при нашем подходе, если нет ничего белого — просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки», — добавил стрелок штурмового отряда с позывным «Шип».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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Киев запустил БПЛА самолетного типа «Лютый» для атаки вглубь России
CNN: Киев запустил дроны «Лютый» для атаки вглубь России
17 октября 2024, 07:14

Фото: iStock/Diy13

Для атаки вглубь Российской Федерации Украина запустила свой БПЛА самолетного типа «Лютый». Об этом информирует телеканал CNN.
«CNN провел два дня, путешествуя по стране с подразделением беспилотников, когда он готовился запустить более 100 беспилотников в ночь на 29 сентября с миссией в России», — указано в материале.

Сообщается, что длина дрона составляет 13 футов, а размах крыльев — 23 фута. По словам корреспондентов, подразделение подчиняется Главному управлению разведки МО Украины. Они охарактеризовали БПЛА «одним из самых сверхсекретных вооружений Украины». Помимо этого, журналисты отметили, что приоритетной целью подразделения являются склады с боеприпасами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже фактически принято.

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#бпла
#сво
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РИА: Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято
Ганчев: Запад уже принял решение разрешить Киеву удары вглубь России
17 октября 2024, 06:55

Фото: Минобороны РФ

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже фактически принято.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Хотя официальных заявлений пока не прозвучало, я уверен, что это решение уже принято, и сейчас ведется проработка механизмов поставки дальнобойного вооружения», — отметил Ганчев.
Он также подчеркнул терпимость русского народа, но добавил, что в случае окончания этого терпения ответ России будет «быстрым и молниеносным».

Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал, что обсуждения среди стран НАТО касаются не только поставок дальнобойных вооружений Украине, но и возможного прямого участия Запада в конфликте. Это, по его словам, изменит характер боевых действий, и Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что послание президента о последствиях ударов по российской территории было «четким и однозначным» и достигло адресатов.

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В Харькове поддержали идею вхождения в состав России
Ганчев поддержал идею харьковчан о вхождении региона в состав России
17 октября 2024, 06:08

Фото: Фотобанк Московской области

Руководитель Харьковской области Виталий Ганчев заявил о поддержке идеи проведения референдума по вопросу присоединения региона к России.
По его словам, мнение жителей должно быть учтено, несмотря на текущее положение.

«Для многих жителей Харьковской области вопрос гражданства не имеет значения. Принятие решения будет происходить не только среди тех, кто уже получил российское гражданство. Есть люди, которые находятся в оккупации, но они также могли бы высказать свою позицию, будь у них такая возможность», — заявил Ганчев в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось о насильной эвакуации жителей региона украинскими силовиками из-за приближения линии фронта. Обязательная эвакуация была объявлена в Купянске под Харьковом. Решение вызвано «ухудшающейся военной ситуацией». Эвакуировать предстоит свыше семи тысяч человек. Их вывезут в Харьков и другие области, резюмировал Синегубов.

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Четыре украинских беспилотника сбили над Орловской областью
16 октября 2024, 21:48

Фото: iStock/vadimrysev

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дежурными средствами ПВО была отражена очередная атака ВСУ.

По предварительным данным, в результате работы ПВО и падения обломков летательных объектов никто не пострадал, повреждения инфраструктуры также не зафиксированы. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее эвакуированная жительница приграничного района Курской области рассказала, как танк ВСУ прямо у неё на глазах открыл огонь по её дому. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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