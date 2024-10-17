Пленный украинский военком посоветовал сыну сделать выбор в пользу России

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Пленный сотрудник районного Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) Киевской области Руслан Тагеев опасается, что его сына могут мобилизовать, пока сам он находится в плену. Он выразил надежду, что в этом случае парень сделает правильный выбор и сдастся.
Об этом бывший военком заявил в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что его сыну 25 лет, это является минимальным возрастом мобилизации на Украине. Молодой человек работает врачом-хирургом, и его отец надеется, что это убережёт его от призыва на военную службу.
Бывший военком также добавил, что надеется на то, что если его сын после мобилизации получит приказ идти на штурм или на передовые позиции, он сделает правильный выбор и сдастся российским военным.
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«Он давал клятву Гиппократа, он правильных взглядов. Если даже его мобилизуют, он никого убивать не будет. Он будет либо наших лечить, либо ваших», — сказал Тагеев.
Бывший военком также добавил, что надеется на то, что если его сын после мобилизации получит приказ идти на штурм или на передовые позиции, он сделает правильный выбор и сдастся российским военным.
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Александр Бойцов