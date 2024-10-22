Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В ГД предрекли финал Украине из-за предложения Франции

В ГД предрекли финал Украине из-за предложения Франции

Депутат ГД Шеремет: предложение Франции по Украине будет концом для Украины
22 октября 2024, 12:55
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Предложение главы французского Минобороны о размещении сил неядерного сдерживания на украинской территории будет концом для Украины, пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.
«Озвученный план «победы» украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своём бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности», — прокомментировал парламентарий.
До этого глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню говорил, что, когда огонь прекратится и будет подписан мирный договор, нужно будет разместить силы неядерного сдерживания, чтобы быть готовыми «отразить новую угрозу со стороны России».



Ранее сообщалось, какую идею по Украине осудили во Франции, и как с этим связан экс-премьер Мануэль Вальс.

Читайте также:

Стала известна судьба более тысячи пропавших под Курском людей

Гладков: дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом, есть пострадавший

Генерал-депутат Гурулев предупредил Соловьева о возможном ракетном ударе ВСУ по телестудии
#мир
#украина
#франция
#новости
#госдума
#депутат
#война
#сво
#конфликт
Мобилизованный украинец покончил с собой в военкомате Полтавской области
22 октября 2024, 12:58

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Мобилизованный на Украине мужчина покончил с собой в одном из военкоматов Полтавской области, сообщает региональный ТЦК (украинское название военкоматов — прим.ред.) в соцсетях. Согласно заявлению ведомства, украинец якобы был уклонистом и не хотел проходить военно-врачебную комиссию.
«В одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных 21 октября было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было», — указано в сообщении.
Полтавский военкомат утверждает, что мужчину поймали сотрудники полиции, так как он находился в розыске как уклонист, а после привезли в пункт сбора.

Читайте также:

В Закарпатье на западе Украины женщины пытались перевернуть машину с военкомами

В Киеве сделали заявление о мобилизации на Украине

Пленный украинец назвал ложью слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата
#жизнь
#мужчины
#сотрудники
#заявление
#военкомат
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская школьница отстригла косу и пожертвовала ее бойцам СВО
Школьница из ЯНАО пожертвовала косу бойцам СВО
22 октября 2024, 12:52

Фото: iStock/zim286

Школьница из Ямало-Ненецкого автономного округа Радмила Шаймарданова пожертвовала косу бойцам спецоперации на Украине. Об этом написал мэр города Губкинского Андрей Бандурко в Telegram-канале.
По словам Бандурко, девушка остригла 89 сантиметров волос, продала их, а полученные деньги перевела в поддержку российских военных. Мэр отметил, что за такой поступок Радмилу представили к медали «За содействие СВО».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Боец ВС РФ рассказал о 200 испанских и португальских наемниках в Часовом Яре

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской стал снайпером

Боец ВС России сообщил о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра
#медали
#девушка
#сво
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна судьба более тысячи пропавших под Курском людей
Под Курском нашли более тысячи считавшихся пропавшими без вести человек
22 октября 2024, 11:58

Фото: istockphoto/N-sky

Свыше тысячи человек, считавшихся пропавшими без вести, обнаружили в Курской области, сообщил Российский Красный Крест. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале.
«Установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1 073 лицами, в числе которых 860 гражданских, 213 военнослужащих», — пояснили в Российском Красном Кресте.
Всего к специалистам поступило свыше 5,6 тысячи соответствующих обращений. Причем один человек может разыскиваться несколькими родственниками, знакомыми и соседями.

Боевики ВСУ напали на Курскую область ранним утром 6 августа. Бои в российском регионе идут до сих пор. Согласно официальной информации на 11 сентября, из приграничья вывезли свыше 150 тысяч человек.

Читайте также:

Гладков: дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом, есть пострадавший

Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск

Генерал-депутат Гурулев предупредил Соловьева о возможном ракетном ударе ВСУ по телестудии
#россия
#курская область
#война
#сво
#конфликт
#новости
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом, есть пострадавший
22 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом, пострадал мужчина. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что все случилось на дороге Черемошное-Октябрьский.
«Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу с подозрением на перелом предплечья, а также осколочными ранениями рук и ног», — говорится в публикации.
Гладков добавил, что на месте ведут работу представители экстренных служб.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник регулярно атакует приграничные территории РФ, используя мирных жителей в качестве цели. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины. В Кремле подчеркивали, что СВО завершится, когда Россия достигнет всех целей.

Читайте также:

СБУ обнаружила у чиновницы Украины российский паспорт сына и 450 тыс. долларов

«Показать зубы России»: во Франции осудили идею отправки военных на Украину

Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск
#россия
#украина
#бпла
#всу
#белгородская область
#вячеслав гладков
#война
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе открылся образцово-показательный пункт отбора контрактников
22 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В конце апреля 2023 года в подмосковной Балашихе по поручению главы региона Андрея Воробьёва был открыт Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Центр быстро зарекомендовал себя как один из лучших в стране, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Как отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, успех пункта обусловлен слаженной работой команды профессионалов — все работают на высоком уровне.

«Пункт отбора работает полтора года – это небольшой срок, а мы уже смело можем заявлять, что при обращении в него наши парни и вопросы свои решат, если не успели, и получат навыки военной подготовки на очень высоком уровне. Как мы неоднократно отмечали – работа выстроена комплексно, в режиме одного окна. По итогам 18 месяцев работы свыше 27 тысяч человек обратились в Центр, и более 25 тысяч из них подали заявление на заключение контракта», — сообщил Брынцалов.
Большинство новобранцев — жители Московской области, около 10 тысяч человек прибыли из других регионов.

Пункт предлагает полный спектр услуг для заключения контракта, уделяя особое внимание подготовке будущих бойцов.

Брынцалов также отметил, что при заключении контракта в Первую танковую армию военнослужащие могут рассчитывать на выплату в размере 2,3 миллиона рублей, из которых более 1,9 миллиона рублей — региональная поддержка, а 400 тысяч рублей — федеральная. Кроме того, предусмотрены различные льготы для семей участников специальной военной операции.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии 7 495 990-77-77.

Читайте также:

Стало известно, как российский паспорт спас жизнь военному ВС РФ

В России планируют испытания технологий обнаружения дальних БПЛА ВСУ

Российские танки вошли в пятёрку лучших боевых машин мира 2024 года
#льготы
#игорь брынцалов
#сво
#балашиха
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СБУ обнаружила у чиновницы Украины российский паспорт сына и 450 тыс. долларов
22 октября 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Российский паспорт сына, а также 450 тысяч долларов обнаружила Служба безопасности Украины у одной из украинских чиновниц. Об этом республиканские силовики сообщили в социальных сетях.
«Служба безопасности разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы на коррупционных схемах для уклонистов», — говорится в сообщении.
Кроме того, при обысках у фигурантки нашли ювелирную коллекцию. По информации СБУ, глава МСЭК указывала в декларации только официальную прибыль свыше двух миллионов гривен.

Чтобы скрыть неофициальные доходы, она записала на родственника три объекта недвижимости. Кроме того, женщина оформила себе и сыну инвалидность второй группы для получения льгот и соцвыплат.

Ранее сообщалось, за что ФСБ задержала крымчанина.

Читайте также:

Стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу

Удар по Тульской области, обстановка в Курской области, штурм Суджи: последние новости СВО

ВСУ потеряли стратегические высоты в ЛНР
#мир
#украина
#сбу
#россия
#деньги
#доллар
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генерал-депутат Гурулев предупредил Соловьева о возможном ракетном ударе ВСУ по телестудии
Генерал Гурулев предрек удары ВС НАТО по студии Владимира Соловьева
22 октября 2024, 10:45

Фото: iStock/DeshaCAM

Генерал-депутат Андрей Гурулев предупредил ведущего программы Владимира Соловьева о потенциальной угрозе ракетного удара со стороны ВСУ по телестудии. Это заявление он сделал в ходе прямого эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Если мы говорим о том, что сегодня НАТО в прямую воюют. Если есть разговоры про дальнобойные ракеты. То первый удар будет сюда. Вот в эту студию», — заявил он.

По его словам, неизвестно, долетит ли ракета, однако уточнил, что на студию боевики точно направят снаряды.

Киев уже долгое время прилагает все усилия для привлечения НАТО к боевым действиям против России. Американский Центр стратегических и международных исследований подчеркивал, что если альянс решит вступить в прямой конфликт с РФ, это приведет к затяжным последствиям.

Напомним, что ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Читайте также:

Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск

ВСУ атакуют территорию возле Запорожской АЭС

Губернатор Гусев: в Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА
#бпла
#нато
#всу
#киев
#удар
#рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Показать зубы России»: во Франции осудили идею отправки военных на Украину
Во Франции осудили идею экс-премьера Вальса об отправке военных на Украину
22 октября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Идею экс-премьера Франции Мануэля Вальса об отправке военных на Украину осудил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети. Депутат призвал остановить «это безумие».
«Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и «показать зубы России»! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!» — сказано в публикации.
До этого экс-премьер говорил, что необходимо показать силу президенту России Владимиру Путину и подчеркнул, что для этого может потребоваться отправка солдат в зону боевых действий.

Недружественные к РФ страны стали всячески помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

Читайте также:

Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск

ФСБ взяла крымчанина по подозрению в агентурном сотрудничестве с СБУ

Боец ВС РФ рассказал о 200 испанских и португальских наемниках в Часовом Яре
#мир
#украина
#война
#сво
#россия
#франция
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск
Силовики подтвердили переброску в Курскую область устроивших бунт военных ВСУ
22 октября 2024, 10:25

Фото:istockphoto/N-sky

16-я бригада территориальной обороны Украины, ранее находившаяся на позиции под Курахово в Донецкой Народной Республике, была переброшена в Курскую область. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Ранее соответствующую информацию также подтвердило испанское издание El País, ссылающееся на украинских военных.

Согласно собеседнику агентства, военнослужащие находились на линии обороны под Курахово в Донецкой Народной Республике а, после инцидента, командование Вооруженных Сил Украины решило наказать их, направив бригаду на позиции в Курской области.

Собеседник отметил, что командование пытается хоть как-то улучшить ситуацию в Курской области за счет и без того деморализованных солдат.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли свыше 260 военнослужащих и 16 единиц бронетехники.

Боевики ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Украинские военные попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

Читайте также:

ВСУ атакуют территорию возле Запорожской АЭС

Стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу

В одном из российских регионов на предприятии произошел взрыв, вызванный БПЛА
#взрыв
#бпла
#всу
#минобороны
#солдат
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате