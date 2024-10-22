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Предложение главы французского Минобороны о размещении сил неядерного сдерживания на украинской территории будет концом для Украины, пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.
«Озвученный план «победы» украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своём бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности», — прокомментировал парламентарий.До этого глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню говорил, что, когда огонь прекратится и будет подписан мирный договор, нужно будет разместить силы неядерного сдерживания, чтобы быть готовыми «отразить новую угрозу со стороны России».
Ранее сообщалось, какую идею по Украине осудили во Франции, и как с этим связан экс-премьер Мануэль Вальс.
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