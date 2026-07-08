Украинский дрон убил жителя Саратовской области
Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Саратовскую область
ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками. Жертвой украинской агрессии стал один мирный житель, сообщил в Телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.
Вместе с тем специалисты зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры. По словам губернатора, в результате налёта украинских дронов пострадали несколько человек, однако характер полученных травм и степень их тяжести не уточняются.
«Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка», — написал Бусаргин.Ранее стало известно об атаке на Киев. В нескольких районах украинской столицы прогремели мощные взрывы, а мэр города Виталий Кличко заявил об ударах баллистическими ракетами.