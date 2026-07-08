Украинский дрон убил жителя Саратовской области

08 июля 2026, 06:55

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Саратовскую область

Фото: istockphoto/Motortion

ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками. Жертвой украинской агрессии стал один мирный житель, сообщил в Телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.





Вместе с тем специалисты зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры. По словам губернатора, в результате налёта украинских дронов пострадали несколько человек, однако характер полученных травм и степень их тяжести не уточняются.



«Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка», — написал Бусаргин.