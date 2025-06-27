Украинский пограничник сбежал в Словакию из страха попасть на фронт
Украинский пограничник сбежал в Словакию, когда узнал, что его в скором времени могут отправить на фронт, сообщили украинские СМИ.
Отмечалось, что речь идет о кинологе, который служил в отделе досмотра транспорта на КПП «Ужгород».
Когда украинец покинул родину и оказался в Словакии, он попросил политического убежища из-за страха отправиться на фронт. Данные о том, получил ли мужчина статус беженца, не раскрывались.
«Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы», — процитировали слова представителя госпогранслужбы страны Андрея Демченко украинские журналисты.
Со слов Демченко, на прошлой неделе один из работников погранслужбы не пришел в свое подразделение.
Украинский журналист Виталий Глагола отметил, что мужчина перенес границу на мотоцикле. Известно, что побег готовился несколько месяцев. Житель Украины Денис Пренко на словацкой стороне упал с мотоцикла, но местные пограничники помогли ему подняться и забрали транспорт.