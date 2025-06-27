Украинский пограничник сбежал в Словакию из страха попасть на фронт

27 июня 2025, 15:49

Фото: iStock/ Tatiana Zayats

Украинский пограничник сбежал в Словакию, когда узнал, что его в скором времени могут отправить на фронт, сообщили украинские СМИ.





Отмечалось, что речь идет о кинологе, который служил в отделе досмотра транспорта на КПП «Ужгород».



Когда украинец покинул родину и оказался в Словакии, он попросил политического убежища из-за страха отправиться на фронт. Данные о том, получил ли мужчина статус беженца, не раскрывались.





«Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы», — процитировали слова представителя госпогранслужбы страны Андрея Демченко украинские журналисты.