Украинский премьер Шмыгаль оценил масштабы повреждений энергосистемы страны

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На Украине повреждено или уничтожено более восьмисот объектов энергетической инфраструктуры. Страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации.
Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В своём телеграм-канале он написал, что для восстановления всех повреждённых объектов потребуется не менее миллиарда долларов.
Ранее в среду в НЭК «Укрэнерго» предупредили о возможных отключениях электричества на всей территории страны из-за массовых повреждений электростанций и линий электропередачи и из-за дефицита в энергосистеме.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко также сообщал о повреждениях в результате взрывов объектов генерации и передачи электроэнергии в пяти регионах страны. По его словам, объекты энергетической инфраструктуры повреждаются и уничтожаются в результате российских ударов быстрее, чем специалисты отрасли успевают восстанавливать объекты, пострадавшие во время предыдущих атак.
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Ранее в среду в НЭК «Укрэнерго» предупредили о возможных отключениях электричества на всей территории страны из-за массовых повреждений электростанций и линий электропередачи и из-за дефицита в энергосистеме.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко также сообщал о повреждениях в результате взрывов объектов генерации и передачи электроэнергии в пяти регионах страны. По его словам, объекты энергетической инфраструктуры повреждаются и уничтожаются в результате российских ударов быстрее, чем специалисты отрасли успевают восстанавливать объекты, пострадавшие во время предыдущих атак.
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Александр Бойцов