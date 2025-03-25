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«Украинский след»: хакер раскрыл, кто атаковал интернет-провайдера Lovit

Хакер Хорохорин: Lovit атаковали украинские хакеры через сервис Gorgon Stress
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Интернет-провайдер Lovit, обслуживающий жителей домов ПИК, был атакован украинскими хакерами при помощи вредоносного сервиса Gorgon Stress. Об этом заявил хакер Владислав Хорохорин, выступающий под ником BadB. По его словам, атаку организовало объединение хактивистов с названием IT Army of Ukraine.
«Мы видели в сети обсуждение хактивистами Lovit в качестве цели. <…> Проукраинские хактивисты действительно часто используют Gorgon Stress. Он простой и эффективный. Это немаловажно с учетом того, что в IT-армии Украины большинство участников далеки от IT в принципе», — поделился хакер с «Газетой.Ru».
В то же время в Госдуме заявили об активизации мошенников на фоне ужесточения законодательства и введения новых мер борьбы с ними. В беседе с RT депутат Антон Немкин пояснил, что аферисты пытаются разработать новые схемы и адаптироваться к изменениям, чтобы сохранить свой прежний уровень доходов. Парламентарий призвал граждан сохранять бдительность, блюсти цифровую гигиену и поддерживать информированность о новых схемах мошенников.
«Он заявил о необходимости помнить, что официальные организации — банки, мобильные операторы, государственные учреждения — никогда не запрашивают конфиденциальные данные через звонки или смс. Если собеседник пытается получить подобную информацию или угрожает блокировкой ваших счетов, следует немедленно прекратить разговор», — пишет сетевое издание.
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«За погибших парней»: бойцы ВС РФ мстят ВСУ за убийство военкоров
Коц: артиллеристы 810-й бригады мстят ВСУ за погибших военкоров
25 марта 2025, 12:48

Фото: iStock/aapsky

Бойцы 810-й бригады наносят артиллерийские удары по позициям украинских боевиков за убийство военных корреспондентов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Накануне стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в районе Купянска в ЛНР. Автомобиль, в котором находились Федорчак, корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Панов и водитель съемочной группы Руслан Сиркели, попал под удар, нанесенный предположительно ракетами из РСЗО HIMARS. Все трое погибли на месте.

«Артиллеристы 810-й бригады насыпают по противнику за погибших военкоров», — написал Коц.

Кроме того, 24 марта стало известно, что в Курской области во время вражеской атаки был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

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#удар
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ВС РФ вернули контроль над МАПП «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область
«Военный обозреватель»: ВС РФ вернули контроль над МАПП «Суджа»
25 марта 2025, 12:23

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России вернула контроль над международным автомобильным пунктом пропуска «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область в августе 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
«Российские военные вернули под свой контроль международный автомобильный пункт пропуска "Суджа", через который в самом начале вторжения заходила в Курскую область военная техника украинских формирований», — говорится в сообщении.

При этом Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что взятие под контроль ВС РФ МАПП «Суджа» станет началом оперативного кризиса для ВСУ в Сумской области.

Пропускной пункт связывает Сумскую область с Курской. Теперь ВСУ практически не имеют возможности оперативно маневрировать в этом секторе, оставаясь лишь в небольших лесных массивах южнее, в районе Олешни.

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Появились подробности о бое пограничников со спецназом ВСУ под Белгородом
Все пограничники, вызвавшие на себя огонь ВСУ у Поповки, ранены
25 марта 2025, 12:01

Фото: iStock/razihusin

Все пограничники, вступившие в бой со спецназом ВСУ в районе Поповки Белгородской области, получили ранения, их эвакуировали. Об этом пишет Telegram-канала «Белорусский силовик».
Накануне стало известно, что российские пограничники вызвали на себя огонь противника и вступили в бой с боевиками отдельного полка спецопераций «Запад» ССО ВСУ в районе Поповки. Российских бойцов закидывали гранатами, однако ни один солдат ВС РФ не покинул позиции. Все до последнего продолжали вести бой, уничтожая противника, который вынужден был отойти. Среди российских сил в этом бою погибших не было.

«В группе все раненые, были тяжелые. Подошедшее на помощь подразделение откопало их, отправило всех на эвакуацию. В этот момент по ним работала артиллерия, дроны и кассеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в подошедшем подразделении были раненые и погибшие из-за непрерывного огня противника. Несмотря на это, силы ВС РФ смогли закрепиться на позициях. На сегодняшний день добивают остатки ВСУ.

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Россия и Украина стянули технику и резервы к границе Белгородской области
25 марта 2025, 11:24

Фото: istockphoto/Leestat

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ещё сохраняют серьёзное количество резервов вблизи границы с Белгородской областью. Более того — к месту недавней попытки прорыва стягивается дополнительная военная техника.
Об этом сообщил телеграм-канал «Два майора». В целом на 25 марта обстановка на этом участке по-прежнему остаётся напряжённой. Российские войска также перебросили к границе дополнительные подразделения и технику, чтобы не дать противнику предпринять новую атаку.

«ВСУ не удается реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны», — отмечают авторы телеграм-канала.

Украинские военные продолжают обстреливать приграничные районы Белгородской области, указано в сообщении. Прилёты фиксировались в населённых пунктах Ясные Зори, Черемошное и Шебекино. Мирное население находится под постоянной угрозой, заключают авторы публикации.

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Под Суджей бойцы «Ахмата» сбили БПЛА ВСУ и спасли американского журналиста
25 марта 2025, 11:12

Фото: istockphoto/bwb-studio

Бойцы спецназа «Ахмат» защитили от украинского дрона американского журналиста Патрика Ланкастера и его оператора, которые снимали репортаж о событиях в Курской области. Это произошло в окрестностях села Рубанщина Суджанского района.
Солдаты чеченского батальона и работники прессы ехали в кузове пикапа, сообщает телеграм-канал «Патрик Ланкастер Новости сегодня» (Patrick Lancaster News Today). В кабине находились несколько мирных жителей и имам, служащий в «Ахмате» в качестве военного священника. Внезапно машину начал преследовать украинский FVP-дрон.

Бойцы «Ахмата» начали стрелять по беспилотнику из автоматов и дробовика. Тот сначала набрал высоту, но потом снова стал приближаться, явно заходя в пике для атаки. Наконец удачными выстрелами дрон удалось сбить. Реакция спецназовцев и журналистов, попавшая на видео, была очень бурной. Среди криков можно различить: «"Ахмат" - сила!» и «We're alive (англ.: "Мы живы!" - прим. ред.)», а потом Ланкастер пожимает руку улыбающемуся рыжебородому солдату и с чувством говорит по-русски: «Спасибо!».

И у самого ведущего телеграм-канала, и у его коллеги были большие шевроны с надписью «Пресса», но это никак не повлияло на намерения оператора украинского дрона. Напротив, Ланкастер предположил, что охота за ним была целенаправленной, ведь Киев назначил за голову репортёра награду.

Патрик Ланкастер — ветеран Военно-морских сил США. В 2014 году он переехал в Донецк, где в качестве независимого журналиста стал снимать сюжеты о военных действиях в Донбассе. Затем продолжил деятельность военного корреспондента в ходе спецоперации. Его цель — донести объективную информацию о происходящем до западной аудитории.

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