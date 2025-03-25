«Украинский след»: хакер раскрыл, кто атаковал интернет-провайдера Lovit

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Интернет-провайдер Lovit, обслуживающий жителей домов ПИК, был атакован украинскими хакерами при помощи вредоносного сервиса Gorgon Stress. Об этом заявил хакер Владислав Хорохорин, выступающий под ником BadB. По его словам, атаку организовало объединение хактивистов с названием IT Army of Ukraine.
«Мы видели в сети обсуждение хактивистами Lovit в качестве цели. <…> Проукраинские хактивисты действительно часто используют Gorgon Stress. Он простой и эффективный. Это немаловажно с учетом того, что в IT-армии Украины большинство участников далеки от IT в принципе», — поделился хакер с «Газетой.Ru».В то же время в Госдуме заявили об активизации мошенников на фоне ужесточения законодательства и введения новых мер борьбы с ними. В беседе с RT депутат Антон Немкин пояснил, что аферисты пытаются разработать новые схемы и адаптироваться к изменениям, чтобы сохранить свой прежний уровень доходов. Парламентарий призвал граждан сохранять бдительность, блюсти цифровую гигиену и поддерживать информированность о новых схемах мошенников.
«Он заявил о необходимости помнить, что официальные организации — банки, мобильные операторы, государственные учреждения — никогда не запрашивают конфиденциальные данные через звонки или смс. Если собеседник пытается получить подобную информацию или угрожает блокировкой ваших счетов, следует немедленно прекратить разговор», — пишет сетевое издание.Читайте также:
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