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Снайпер Сил специальных операций (ССО) Украины направил ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер» на пункт дислокации своего подразделения в Авдеевском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда Киева.
Следствие установило, что в 2023 году украинские военные связались с российскими спецслужбами через мессенджер и сообщили координаты, а 19 ноября ракета попала в нескольких командиров 8-го полка ССО.
Отмечается, что ракета прибыла по месторасположению менее чем за неделю до атаки. Сам снайпер в это время находился на ротации.
10 августа стало известно, что российские войска выпустили ракету «Искандер-М» по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Ракета попала в цель, в результате чего погибли 15 человек командного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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Отмечается, что ракета прибыла по месторасположению менее чем за неделю до атаки. Сам снайпер в это время находился на ротации.
10 августа стало известно, что российские войска выпустили ракету «Искандер-М» по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Ракета попала в цель, в результате чего погибли 15 человек командного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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Александр Климов