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Вблизи энергетического объекта в Курской области упала ракета

МЧС РФ: около объекта ТЭК в Курской области упала ракета «Точка-У»
16 августа 2024, 12:50
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Около энергетического объекта в Курской области упала ракета. Об этом в беседе с ТАСС сообщил командир группы разминирования сводного отряда МЧС России.
Отмечается, что в настоящее время взрывотехники ведомства откапывают и обезвреживают эту ракету. Предположительно, речь идёт о «Точке-У», выпущенной со стороны Украины.

Кроме того, сообщается, что взрывотехники МЧС обезвредили 74 кассетных боеприпаса от реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства США, из которой украинские войска наносят удары по Курской области.



Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили две установки РСЗО HIMARS в Сумской области Украины.

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#ракета
Российские военные освободили еще один населенный пункт
МО РФ: Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР
16 августа 2024, 13:10

Фото: istock/macky_ch

Военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее сообщалось, что Армия России освободила от боевиков ВСУ Ивановку в ДНР. Российские бойцы поразили несколько формирований противника в районе Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калинова, Новгородского в Донецкой Народной Республики. Помимо этого, взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Бывшие военные ВСУ провели тренировку с российскими добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бывшие военные ВСУ провели тренировку с российскими добровольцами
Военные из отряда Кривоноса провели тренировку с добровольцами в зоне СВО
16 августа 2024, 13:02

Фото: istock/Anna_Anikina

Бывшие военные Вооруженных сил Украины из отряда имени Максима Кривоноса провели совместную тренировку с российскими добровольцами в зоне спецоперации. Об этом информирует РИА Новости.
Боец отряда Кривоноса с позывным «Прометей» рассказал, что в плен его взяли при штурме в районе Авдеевки. Украинские военные не смогли дождаться помощи от командования и бросили их. По его словам, увидев, как к нему отнеслись военные ВС РФ, он убедился, что население Украины обманывают.

«Это для меня новинка (работа с БПЛА – ред.), но пришли хорошие ребята толковые, которые учат всему, что знают, то есть мне это интересно, не было возможности на той, к примеру, стороне даже попасть к БПЛА. То есть всех в пехоту, у всех на мясо, всех в окопы. А здесь чему-то новому учишься, очень интересно на самом деле», — рассказал он.

Второй боец отряда Кривоноса с позывным «Немо» рассказал, что полностью разочаровался в украинском командовании, их задача загнать военного на позиции и закрепиться на них.

«А какой ценой, выживешь — не выживешь, командира не интересует. Может, человек, который хочет тебе помочь, он не является врагом, а тот, кто отправляет тебя на бойню, – это и есть твой враг», — пояснил военный.

Российские добровольцы признались, что такое взаимодействие для них — необычный опыт.

Ранее сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. Сообщается, что военные попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, чтобы им задали соответствующие вопросы и приняли на службу.

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Боец ВС РФ «Черкес» рассказал, почему решил отправиться на СВО из запаса
16 августа 2024, 12:41

Фото: istock/Anna_Anikina

Боец ВС РФ «Черкес» из Ханты-Мансийского округа отправился в зону спецоперации из запаса, подписав контракт с Минобороны РФ, и стал обладателем трех Орденов мужества.
«Как-то сразу пришел к мнению, что необходимо помочь государству и подписал контракт. Семья поддержала. При подписании контракта в Ханты-Мансийском округе в 2022 году я получил 250 тысяч рублей. В прошлом году губернатор издал указ о выплатах 150 тысяч каждые два месяца», — рассказал «Черкес».

На сегодняшний день единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год, а также полная компенсация военной пенсии. Кроме того, есть выплаты и за полученные награды.

Российский боец также отметил, что государством ему предоставлены льготы на обучение ребенка и на коммунальные услуги.

В зоне спецоперации при выполнении боевых задач российский боец дважды был ранен. При этом он является обладателем трех орденов мужества.

«В ходе контрнаступления украинских националистов командир батальона получил осколочное ранение. Я принял командование на себя. Также получил контузию, но остался на позициях. Тогда мы атаку противника отбили, позиции свои сохранили, уничтожили до 20 неонацистов, технику противника и вышли из боя победителями», — отметил «Черкес».

Он подчеркнул, что считает первоочередной задачей защиту своего Отечества, своих семей, детей и их будущего.

Напомним, дети защитников родины обеспечиваются местами в детских садах, бесплатным питанием в школах и путевками в санатории. Кроме того, дети участников СВО имеют возможность обучаться на бюджете в лучших учебных заведениях страны. При этом дети раненых и погибших военных могут поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов.

Те, кто подписали контракт с Минобороны РФ, сделали свой выбор осознанно. Они понимают, что родина нуждается в них в критический момент для страны. Участники СВО – настоящие патриоты России.

«Мы необходимы здесь. Здесь и куются те самые мужчины, и мы можем понять, чего мы стоим, на что мы способны именно здесь», — заключил российский боец.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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Боец ВС РФ сбил украинский дрон прикладом автомата
РВ: боец ВС РФ сбил FPV-дрон ВСУ прикладом автомата
16 августа 2024, 12:34

Фото: iStock/NatureNow

Боец ВС РФ отбил атаку украинского FPV-дрона прикладом автомата. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На представленных кадрах видно, как украинский дрон подлетает к военному, а тот, в свою очередь, перехватил автомат за ствол и ударил по беспилотнику. В результате этого, дрон взорвался, а чудом выживший военный убежал на позиции.

Авторы поста предупредили, что подобные действия могут быть опасны, поскольку такого типа беспилотники, как правило, направлены на осколочное ранение.

Накануне военкор Александр Коц рассказал о схожем случае: боец ВС РФ сбил подлетевший к нему дрон головой, после этого раздался врыв, а военный оперативно ретировался.

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#вс рф
#всу
#дрон
#удар
#оружие
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ВС РФ массированным ударом уничтожили антенны Starlink в Херсонской области
16 августа 2024, 12:14

Фото: iStock/Diy13

ВС РФ нанесли массированный удар по системам связи ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» ударили по системам связи украинских войск, в результате чего были также уничтожены спутниковые антенны Starlink.

На Каховском направлении расчёты БПЛА выследили и уничтожили FPV-дронами несколько антенн и ретрансляторов, которые использовались ВСУ для управления своими беспилотниками.

Сальдо добавил, что с помощью этих антенн велось управление дронами, обстреливающими территории левого берега Днепра.

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#беспилотник
#херсонская область
#всу
#вс рф
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#удар
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Бойцы ВСУ за месяц до нападения на Курскую область обучались в Великобритании
Times: бойцы ВСУ за месяц до нападения на РФ учились городским боям в Британии
16 августа 2024, 11:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные, участвующие в атаке на Курскую область, за месяц до этого проходили обучение в Великобритании ведению боёв в городских условиях. Об этом пишет газета Times.
В материале сообщается о бойце Адаме, состоящим в подразделении, участвовавшим в террористическом нападении на российский регион. До этого его батальон участвовал в боевых действиях у Авдеевки и Харькова.

За месяц до атаки на Курскую область, часть бойцов этого подразделения была направлена в Великобританию, где их обучали ведению боёв вместе с британскими военными.

Особое внимание во время обучения уделялось рейдам на высотные здания.

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#военные
#всу
#украина
#атака
#курская область
#великобритания
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Обстановка в Курской области, разгром ВСУ в Торецке и Нью-Йорке: последние новости СВО
Алаудинов: ВС РФ контролируют обстановку в Курской области
16 августа 2024, 11:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На сегодняшний день обстановка в Курской области контролируется российскими силами. ВС РФ выбивают противника из занятых населенных пунктов, уничтожая украинских боевиков. Тем временем российские бойцы заняли почти всю территорию Нью-Йорка, вытесняют ВСУ из Торецка и приближаются к Покровску.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 16 августа приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Обстановка на курском направлении контролируется российскими войсками. Противник постепенно выбивается из занятых населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Обстановка нормальная, подконтрольная [российским войскам]. Идет интенсивная работа по уничтожению противника. В принципе, за вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника. Сегодня противник пытается уже другими направлениями пробиться. Никак у него это не получается», — сказал Алаудинов.

По данным Telegram-канала «Два майора», боевые действия в регионе характеризуются как манёвренная война.

«Противник рейдовыми действиями старается занимать территорию и населенные пункты, ВС России встречными действиями выбивает врага: вчера бои шли у Ольгино, Спального, Коренево, Мартыновки. В Судже очаговое присутствие обеих сторон, идут столкновения», — говорится в сообщении.

Тем временем украинское командование продолжает подтягивать резервы в курское приграничье. По-прежнему остается вопрос о возможном прорыве ВСУ в районе Теткино. Украинские войска уже два раза пытались бить по мосту, который ведёт к этому участку границы, чтобы усложнить логистику российских войск, однако мост выстоял.

Покровское направление


Здесь фронт ВСУ рушится не по дням, а по часам. Накануне сообщалось, что ВС РФ находятся всего в 12 км от Покровска (Красноармейска). Этот город является важным логистическим узлом для украинской армии в Донбассе.

По последним данным, российские бойцы освободили Николаевку. В южной и западной частях села ещё находятся некоторые бригады ВСУ, однако скоро они будут зачищены.

Также поздно вечером 15 августа пришла информация об освобождении Новторецкого, расположенного в районе Гродовки. В самой Гродовке российские войска закрепились на глубину до 200 метров. В Николаевке российские войска закрепились в застройке. Тем временем украинские войска начинают отходить из Журавки. Есть информация, что этот населенный пункт уже находится под контролем ВС РФ.

Торецкое направление


Армия России за минувшие сутки продвинулась приблизительно на 400 метров к террикону шахты «Северная» с восточного направления. Данная локация является ключевой на этом участке фронта.

В самом Торецке российские бойцы взяли под контроль квартал многоэтажек на востоке со стороны Кирово. Тем временем под контролем ВС РФ находится уже 90% Нью-Йорка, в том числе и центр города. Переименование обратно в Новгородское теперь являются делом нескольких дней.

Купянское направление


Несколько подразделений противника попали в окружение между Песчаным и Табаевкой, где находятся уже четвертый день.

По данным украинского военного ресурса, российские войска существенно продвинулись в направлении реки Оскол под Купянском. После успехов у Песчаного по прямой до Оскола нашим бойцам осталось менее семи километров.

Напомним, выход к этой реке и занятие позиций по ее левому берегу — одна из ключевых целей ВС РФ на этом направлении.

Харьковское направление


Продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого. На земле без существенных изменений, однако активность боев по-прежнему остаётся высокой. Бойцы ВС РФ продвинулись от Глубокого к Липцам на 500 м.

Южнодонецкое направление


В Константиновке российские войска с боями продвигаются внутри населённого пункта. В Красногоровке также есть продвижение ВС РФ. В Карловке ВСУ начали покидать свои позиции, однако пока нет информации, какой процент села находится под нашим контролем, пишет Telegram-канал WarGonzo.

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#работа
#военные
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#информация
#всу
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Операторы БПЛА уничтожили антенны связи Starlink ВСУ на правом берегу Днепра
ВС РФ уничтожили антенны связи Starlink ВСУ в Херсонской области
16 августа 2024, 11:20

Фото: iStock/vadimrysev

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили антенны связи ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Операторы беспилотников ударили по украинским антеннам связи Starlink на Каховском направлении. В результате ударом были уничтожены сразу несколько антенн и ретрансляторов.

В оборонном ведомстве уточнили, что бойцы группировки «Днепр» ежедневно в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра через дроны. Они отслеживают передвижение бойцов ВСУ, корректируют удары реактивной и ствольной артиллерии и наводят FPV-дроны на цели украинских войск.

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#бпла
#беспилотник
#удар
#всу
#военные
#вс рф
#дроны
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В США предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области
MWM: уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ
16 августа 2024, 11:10

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение Вооруженных сил Украины. Об этом информирует журнал Military Watch.
В материале отмечается, что в ходе этой операции Украина направила в бои самые мощные военные машины, уничтожение которых в конце длинных путей снабжения или же в столкновениях с ВС РФ может кардинально ухудшить ситуацию для украинских военных. По мнению журналистов, в Курской области ВСУ потеряли очень много техники.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером Александром Гусаровым в Курской области. Украинский военный начал интересоваться, как дела у пенсионера, имитируя немецкий акцент. Мужчина ответил ему, что заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. Боевик в ответ начал его оскорблять.

Военкор Александр Сладков заявил, что боевики переодеваются в российскую военную форму и пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и даже в нашем тылу.

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#военные
#украина
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#вс рф
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