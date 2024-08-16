Вблизи энергетического объекта в Курской области упала ракета

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Около энергетического объекта в Курской области упала ракета. Об этом в беседе с ТАСС сообщил командир группы разминирования сводного отряда МЧС России.
Отмечается, что в настоящее время взрывотехники ведомства откапывают и обезвреживают эту ракету. Предположительно, речь идёт о «Точке-У», выпущенной со стороны Украины.
Кроме того, сообщается, что взрывотехники МЧС обезвредили 74 кассетных боеприпаса от реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства США, из которой украинские войска наносят удары по Курской области.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили две установки РСЗО HIMARS в Сумской области Украины.
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Кроме того, сообщается, что взрывотехники МЧС обезвредили 74 кассетных боеприпаса от реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства США, из которой украинские войска наносят удары по Курской области.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили две установки РСЗО HIMARS в Сумской области Украины.
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Анастасия Чинкова