Украинский солдат попал в плен через неделю после учебки

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Боец украинской попал в плен через неделю после завершения обучения. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Военнопленный Денис Волошин поделился, что 8 мая его отправили в учебное заведение, где он пробыл около одного месяца. Затем его доставили в населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республики (ДНР).
Ранее пленные украинские военнослужащие рассказывали, что солдат учили стрелять по видео на YouTube.
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«Вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: "Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию". Но он не говорил, что это будет ноль"», – сказал собеседник агентства.
Ранее пленные украинские военнослужащие рассказывали, что солдат учили стрелять по видео на YouTube.
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Александр Климов