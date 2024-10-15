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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины направили в район населенного пункта Кучеровка необученных и не имеющих военного опыта мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из своих подразделений. Об этом информирует РИА Новости.
«В район Кучеровки прибыло порядка взвода личного состава ВФУ для восполнения потерь одного из украинских подразделений, дислоцирующегося в районе Петропавловки», — поделился он.
Помимо этого, подполковник отметил, что прибывшие на передовую рекруты не обеспечены продовольствием и вещами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 3 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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