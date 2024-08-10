В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Попытка украинских войск напасть на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями и проигрышем. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее власти полуострова неоднократно заявляли о планах украинских войск начать наступления для захвата Крыма.
Константинов заявил, что ситуация в Крыму постоянно отслеживается, также предпринимаются все необходимые меры для осуществления ответных действий на любой вызов.
Он подчеркнул, что украинским войскам на полуострове будет намного тяжелее вести боевые действия, нежели чем на материковых территориях. В результате возможного вторжения украинских войск в Крым ВСУ потерпят неимоверные потери и потерпят поражение.
Читайте также:
В Крыму ушел в отставку второй министр за сутки
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым
Константинов заявил, что ситуация в Крыму постоянно отслеживается, также предпринимаются все необходимые меры для осуществления ответных действий на любой вызов.
Он подчеркнул, что украинским войскам на полуострове будет намного тяжелее вести боевые действия, нежели чем на материковых территориях. В результате возможного вторжения украинских войск в Крым ВСУ потерпят неимоверные потери и потерпят поражение.
Читайте также:
В Крыму ушел в отставку второй министр за сутки
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
В ВСУ рассказали, когда удастся вернуть Крым
Анастасия Чинкова