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Украинский военный Грин заявил, что ВСУ придётся оставить неудобные позиции

19 декабря 2023, 09:32
Фото: istockphoto/JARAMA

Фото: istockphoto/JARAMA

Боец ВСУ сообщил, что украинские солдаты критикуют своих командиров и западных союзников, указывая на системные проблемы украинских войск.
По словам Арти Грина, у армии Украины не было «никаких шансов», но киевский режим не смог здраво оценить ситуацию.

«ВСУ вскоре перейдут к вынужденной обороне. Нужно будет отступить с неудобных позиций. В частности, с тех, которые были захвачены летом. Украинским военным придется оставить плацдарм и на левом берегу Черного Жеребца, и скорее всего, на левом берегу Оскола», - говорит Грин.


Ранее сообщалось, что армия России очевидно превосходит украинскую и её силы постоянно растут. В то время как человеческие и технические ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью исчерпаны.

Об этом заявил военный обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. Он отметил, что российская оружейная промышленность, переведенная на военные рельсы, своевременно поставляет в войска достаточное количество новой, а также отремонтированной и модернизированной старой советской техники, что только увеличивает мощь армии РФ.

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«Худшая история»: на Западе рассказали, как пожилой солдат ВСУ потерял зубы
Economist: пожилому новобранцу ВСУ не дали поднять вставную челюсть
19 декабря 2023, 07:09

Фото: istock / Sinenkiy

Пожилому новобранцу Вооруженных сил Указаны не позволили взять на поле боля вставную челюсть. Об этом пишет Economist.

«Их выгнали из своих деревень без особого предупреждения. У одного пожилого новобранца даже не было возможности поднять вставную челюсть. Менее чем через неделю, проведенную в окопах Донбасса, <…> численность взвода из 20 человек сократилась на шесть. Трое погибли в бою, еще трое получили серьезные ранения«», — сказано в публикации.
Автор материала назвал это «одной из худших историй» о призыве в зону боевых действий.

До этого стало известно, что военно-врачебная комиссия признала «годным к военной службе с ограничениями» военного, который потерял одну ногу при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации, вторая нога его также сильно повреждена.

Ранее сообщалось, что ВСУ решили сократить военные операции из-за нехватки снарядов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#указ
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Расчёт БПЛА ставропольских десантников уничтожил около 140 военных ВСУ — МО РФ
19 декабря 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёт ударных БПЛА ставропольских десантников за два месяца ликвидировал около 140 военнослужащих ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
«Как только мы находим цели, тут же запускаем две «птицы» (беспилотника). Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил», — рассказал оператор расчёта с позывным «Санта».

Он добавил, что ВСУ в ночное время регулярно устраивают вылазки и проводят ротации, хотя днём они этого не делают. При этом увидев в небе ​российский БПЛА, украинские военные сразу разбегаются, отметил «Санта».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#сво
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Зыбинский: Бойцы «Запада» отразили 10 контратак ВСУ на Купянском направлении
19 декабря 2023, 05:10

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Подразделения группировки ВС РФ «Запад» отразили 10 контратак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на Купянском направлении СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
По его словам, общие потери противника составили свыше 60 военнослужащих. Также были уничтожены один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и два миномёта.



Кроме того, расчёты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» при выполнении огневых задач уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
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#всу
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Расчёты РЗСО «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска
РЗСО «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска, сообщили в Минобороны
19 декабря 2023, 04:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёты РЗСО «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника к северу от Артёмовска», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что средствами объективного контроля в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Информацию оперативно передали на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка ВДВ. Десантники после выполнения задачи оперативно свернулись и убыли для перезарядки в безопасный район.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский спецназ уничтожил бойцов ВСУ с помощью мобильного гранатомёта «Пламя»
19 декабря 2023, 03:06

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Мобильная группа спецназа группировки войск ВС РФ «Запад» уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении с помощью установленного на мотовездеход мобильного гранатомёта АГС «Пламя». Об этом сообщили журналистам РИА Новости в Минобороны РФ.




Для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности спецназовцы использовали «багги» — небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что на вооружении спецназа РФ содержатся как сложнейшая разведтехника, так и солидная огневая мощь — миномёты, гранатомёты, ПТРК и так далее. Всё это помогает в несколько раз сократить общее время от обнаружения целей противника до их огневого поражения. Кроме того, отечественные спецназовцы для успеха своих миссий чаще всего действуют в тёмное время суток и, зачастую, в связке с артиллеристами.

Ранее сообщалось, что российские военные прямым попаданием фугасной авиабомбы взорвали украинский танк на Запорожском направлении.

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#всу
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#вооружённые силы рф
#минобороны рф
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Боевик нацбата «Айдар»* выступил с мрачным посланием
Боевик нацбата «Айдар»* Лапин признал тотальное превосходство ВС РФ на фронте
19 декабря 2023, 02:18

Фото: сайт Минобороны РФ

Бывший офицер нацбата «Айдар»* и спецназа ВС Украины майор Игорь Лапин заявил, что Россия бережет солдат, уничтожая позиции украинской армии при помощи артиллерии.
«Арта разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то ВСУ еще остались, услышали где-то автоматные или пулеметные очереди — снова добивают артой — все что можно», — пожаловался военный в эфире украинского телеканала «Прямой».

От отметил, что пехота ВС РФ идёт вперёд только после уничтожения обороны противника градом снарядов. Российская сторона всегда обладала тотальным преимуществом в плотности артогня, и едва ли когда-то его потеряет, с тревогой добавил Лапин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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#всу
#вс рф
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На Украине раскрыли настоящую причину сворачивания военных действий
Reuters: ВСУ решили сократить военные операции из-за нехватки снарядов
19 декабря 2023, 02:00

Фото: iStock/undefined_undefined

Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников. Об этом сообщил агентству Reuters командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.
«Тех объемов, которые мы имеем сегодня, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем снаряды и перепланируем задачи, которые ставили перед собой, сокращая их», — сказал он.

Согласно словам командующего, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. Особенно это касается снарядов калибра 122 и 152 мм.

Тарнавский уточнил, что на юго-восточном фронте ВСУ перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других. Помимо этого, продолжается подготовка резервов для «дальнейших широкомасштабных действий».

Британская газета Times ранее сообщила, что ВСУ выразили недовольство как качеством, так и количеством поставляемых им боеприпасов союзниками. Украинский сержант Тарас, известный под позывным Физрук, поделился с изданием, что летом военные получали в десять раз больше высококачественных снарядов. Однако в настоящее время, как он отметил, поставки приходят из разных стран мира, составляя всего 15 штук на три дня, что вызывает недовольство.

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#всу
#снаряд
#украина
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Российский штурмовик сжег окоп ВСУ выстрелом из автомата Калашникова
18 декабря 2023, 19:08

Фото: iStock/zabelin

В ходе боевых действий боец штурмовой бригады ВС РФ выстрелом из автомата Калашникова сжег окоп, где укрывались украинские военные. Видео боя опубликовал Telegram-канал «В прицеле свастика».
Уточняется, что видео снял оператор БПЛА, который и помогал четверым российским бойцам штурмовать позиции ВСУ. На кадрах видно, что вражеский опорный пункт представлял собой систему нор, спрятанных в высокой траве.

Российский штурмовик дал короткую очередь по одному из лазов и попал в боекомплект. Который тут же загорелся. После чего остальные бойцы штурмовой бригады пустили в ход гранаты и оперативной вытеснили врага с занимаемых позиций.

Ранее сообщалось, что российские военные прямым попаданием фугасной авиабомбы взорвали украинский танк на Запорожском направлении.

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#военные
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#бпла
#оператор
#всу
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«Вооружайтесь лопатами»: На Западе ужаснулись ситуацией с боеприпасами у ВСУ
AP: Украинский командир пообещал вооружить солдат лопатами
18 декабря 2023, 19:04

Фото: iStock/Prostock-Studio

Ситуация на полях специальной военной операции для ВСУ становится только всё хуже и хуже, об этом пишет Associated Press.
«Бойцы ВСУ беспокоятся, что российская армия лучше оснащена для ведения боевых действий, и расстраиваются из-за того, что они могут лишь обороняться в изнурительном конфликте», - прокомментировал ситуацию автор статьи.

По словам одного из украинских солдат, побеседовавших с изданием, в трудное зимнее время командование начало отдавать приказы, которые можно было бы выполнить несколько месяцев назад, но точно не сейчас.

При этом, командир, давший комментарий AP, заявил, что даже если у его солдат закончатся патроны, то он вооружит их лопатами.

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#всу
#сво
#украина
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