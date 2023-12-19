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Боец ВСУ сообщил, что украинские солдаты критикуют своих командиров и западных союзников, указывая на системные проблемы украинских войск.
По словам Арти Грина, у армии Украины не было «никаких шансов», но киевский режим не смог здраво оценить ситуацию.
«ВСУ вскоре перейдут к вынужденной обороне. Нужно будет отступить с неудобных позиций. В частности, с тех, которые были захвачены летом. Украинским военным придется оставить плацдарм и на левом берегу Черного Жеребца, и скорее всего, на левом берегу Оскола», - говорит Грин.
Ранее сообщалось, что армия России очевидно превосходит украинскую и её силы постоянно растут. В то время как человеческие и технические ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью исчерпаны.
Об этом заявил военный обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. Он отметил, что российская оружейная промышленность, переведенная на военные рельсы, своевременно поставляет в войска достаточное количество новой, а также отремонтированной и модернизированной старой советской техники, что только увеличивает мощь армии РФ.
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«ВСУ вскоре перейдут к вынужденной обороне. Нужно будет отступить с неудобных позиций. В частности, с тех, которые были захвачены летом. Украинским военным придется оставить плацдарм и на левом берегу Черного Жеребца, и скорее всего, на левом берегу Оскола», - говорит Грин.
Об этом заявил военный обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. Он отметил, что российская оружейная промышленность, переведенная на военные рельсы, своевременно поставляет в войска достаточное количество новой, а также отремонтированной и модернизированной старой советской техники, что только увеличивает мощь армии РФ.
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Мария Фирсова