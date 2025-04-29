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Украинский военный: командование ВСУ называет Бандеру национальным героем

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса в интервью РИА Новости рассказал о своем опыте и взглядах на ситуацию на Украине, включая спорные фигуры и идеологии.
Он сообщил, что командование ВСУ убеждало военнослужащих считать Степана Бандеру национальным героем, что вызвало его серьезные сомнения.

По словам «Лютика», в мае 2022 года его принудительно призвали в армию, он оказался на передовой. После попадания в плен он узнал о батальоне имени Кривоноса, который сформировался из бывших военнослужащих ВСУ и предлагает альтернативный подход к борьбе за Украину.

«Я вступил в отряд в декабре 2023 года, когда уже точно знал, чего хочу и почему. На Украине я видел много несправедливости и несогласия с действиями нашего руководства», — отметил он.

Боец подчеркнул, что одной из главных причин его вступления в батальон стала борьба с нацизмом.

«Я столкнулся с нацизмом, когда наши командиры говорили, что Бандера герой. Но он никакой не герой, а лишь фигура, которую возвели в ранг национального символа», — добавил он.

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Марочко: у Казачьей Лопани Харьковской области выявлены ложные позиции ВСУ
29 апреля 2025, 08:18

Фото: iStock/IherPhoto

За последние несколько суток на харьковском направлении отмечается заметная активизация Вооруженных сил Украины, особенно в районе населенного пункта Казачья Лопань. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, на некоторых участках происходит наращивание сил и средств украинских войск, а также проводятся ротационные мероприятия. В районе Липцов зафиксирована перегруппировка противника и обустройство новых позиций.

Кроме того, Марочко отметил, что северо-западнее населенного пункта Старица были выявлены новые позиции ВСУ, часть из которых оказалась ложными. Эта информация была получена из разведданных и источников, близких к ситуации на фронте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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29 апреля 2025, 07:55

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Мещанский суд Москвы принял решение об аресте гражданина с фамилией Филипов по обвинению в государственной измене. Согласно информации из картотеки инстанции, суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу. Об этом пишет РИА Новости.
Подробности о личности фигуранта и сути уголовного дела остаются неизвестными, что связано с наличием грифа секретности. Важно отметить, что постановление суда об избрании меры пресечения уже вступило в силу.

Согласно статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, за государственную измену предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Минобороны: силы ПВО вечером и ночью уничтожили 91 БПЛА ВСУ
29 апреля 2025, 07:31

Фото: iStock/NiseriN

В течение ночи с 28 на 29 апреля дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Атаки были отражены в различных регионах страны, включая Курскую, Орловскую и Рязанскую области, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно предоставленной информации, наибольшее количество БПЛА было уничтожено над территорией Курской области — 40 аппаратов. Кроме того, в Орловской области было сбито 12 БПЛА, в Рязанской — 11, а в Нижегородской области — 8.

Также отмечается, что дежурные силы ПВО ликвидировали 7 беспилотников над акваторией Черного моря и 6 над Республикой Крым. В Московском регионе и Белгородской области было уничтожено по 2 БПЛА, а также по одному аппарату над Калужской и Брянской областями.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Белый дом прокомментировал объявленное РФ перемирие к 80-летию Победы
29 апреля 2025, 07:19

Фото: iStock/Vacclav

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала объявленное Россией перемирие, которое вступает в силу с нуля часов 8 мая и продлится до нуля часов 11 мая. Это решение приурочено к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
Левитт отметила, что президент Дональд Трамп видит в этом шаге возможность для достижения мира на Украине.

«Оба лидера должны прийти к переговорам, чтобы договориться о выходе из этого конфликта», — подчеркнула она.

По словам представителя Белого дома, Трамп активно работает над тем, чтобы стать президентом, который сможет установить мир.

При этом Левитт добавила, что Трамп остается оптимистичным относительно возможности достижения сделки, но также реалистично оценивает сложность ситуации. Она напомнила, что текущая ситуация на Украине является наследием предыдущей администрации Байдена, которая, по ее мнению, способствовала началу конфликта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стали известны обязанности погибшего генерала Москалика с начала СВО
Генерал Москалик во время СВО возглавлял смену группы боевого управления Генштаба
29 апреля 2025, 07:05

Фото: iStock/zim286

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший при теракте в Подмосковье 25 апреля, курировал анализ обстановки в зоне специальной военной операции (СВО). Данные об этом опубликованы в некрологе газеты «Красная звезда».
«Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 25 апреля 2025 года трагически погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович», — говорится в публикации.
С начала СВО Москалик возглавлял смену Группы боевого управления Генштаба ВС РФ, отвечавшей за мониторинг ситуации на линии фронта.

В материале уточняется, что офицер также занимался подготовкой сводок для президента России по обстановке на юго-востоке Украины. Его работа включала координацию данных о боевых действиях и стратегических операциях. Трагический инцидент прервал деятельность одного из ключевых специалистов, обеспечивавших оперативное управление в рамках СВО.

Подробнее о биографии погибшего генерала и обстоятельствах его смерти читайте в нашем материале.

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