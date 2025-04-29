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Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса в интервью РИА Новости рассказал о своем опыте и взглядах на ситуацию на Украине, включая спорные фигуры и идеологии.
Он сообщил, что командование ВСУ убеждало военнослужащих считать Степана Бандеру национальным героем, что вызвало его серьезные сомнения.
По словам «Лютика», в мае 2022 года его принудительно призвали в армию, он оказался на передовой. После попадания в плен он узнал о батальоне имени Кривоноса, который сформировался из бывших военнослужащих ВСУ и предлагает альтернативный подход к борьбе за Украину.
Боец подчеркнул, что одной из главных причин его вступления в батальон стала борьба с нацизмом.
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По словам «Лютика», в мае 2022 года его принудительно призвали в армию, он оказался на передовой. После попадания в плен он узнал о батальоне имени Кривоноса, который сформировался из бывших военнослужащих ВСУ и предлагает альтернативный подход к борьбе за Украину.
«Я вступил в отряд в декабре 2023 года, когда уже точно знал, чего хочу и почему. На Украине я видел много несправедливости и несогласия с действиями нашего руководства», — отметил он.
Боец подчеркнул, что одной из главных причин его вступления в батальон стала борьба с нацизмом.
«Я столкнулся с нацизмом, когда наши командиры говорили, что Бандера герой. Но он никакой не герой, а лишь фигура, которую возвели в ранг национального символа», — добавил он.
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Дарья Осипова