Украинский военный рассказал, как 55 суток сидел в подвале с обморожением

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Украинский военный поблагодарил российских бойцов, взявших его в плен. Об этом сообщает Минобороны России.
Рассказывая о первых днях после мобилизации он вспомнил, как его и других мужчин привезли как заключённых без еды и воды в одну из шахт, где они ждали распределения. Некоторым дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. А троих раненных, включая и этого военного, оставили в подвале. У рассказчика было обморожение конечностей, а его товарищ получил пулевое ранение. В итоге они пробыли в подвале 55 суток.
После этого они сдались в плен к российским военным, которые оказали им медицинскую помощь и накормили.
Военнопленный выразил слова благодарности российским бойцам, без которых, по его словам, они бы умерли от голода.
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«Меня и раненого товарища дотащили до Авдеевки и положили в заброшенном садике. Оставили нам воду и сумку с едой, пообещав забрать нас. Но так и не забрали», – рассказал пленный.
Военнопленный выразил слова благодарности российским бойцам, без которых, по его словам, они бы умерли от голода.
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Анастасия Чинкова