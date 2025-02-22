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По словам бывшего бойца ВСУ Валерия, украинских солдат не учили пользоваться западным оружием в лагере НАТО под Манчестером в Великобритании. Этим военный поделился с РИА Новости.
«Общая база, типа на стрелков, стреляли только из Калашникова, какие-то предметы были по оказанию первой помощи, навыки первичного саперного дела, если увидишь растяжку, как ее убрать, либо переступить. Конкретного направления не было. Только общеобразовательное. Калашников молдавского производства», — поделился с агентством Валерий.
Солдат уточнил, что на базу НАТО направили мобилизованных бойцов в возрасте от 25 до 40 лет. Солдаты прошли первичную боевую подготовку без возможности тренировок с западным вооружением.
К тому же Валерий не понял смысла отбора военнослужащих для отправки их на обучение в Британию. При этом в самом центре инструкторы мало общались с подопечными, а мобилизованным нельзя было выходить в город.
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Иван Мусатов