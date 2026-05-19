Украинский военный сдал в плен российскому дрону
Украинский военнослужащий Андрей Лыло сдался в плен российскому беспилотнику. Его слова приводит РИА Новости.
После мобилизации мужчина прошел обучение в учебном центре «Десна» в Черниговской области. Затем он попал в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду. А в феврале его направили на линию фронта в Днепропетровской области.
Во время потепления блиндаж затопило, и солдата перевели на другую позицию, где находились двое его сослуживцев. Один из них подорвался на мине, а другого ликвидировали дроном. Лыло остался один в разбитом блиндаже, в котором было невозможно спрятаться.
Спасая свою жизнь, он вышел и показал пролетавшему беспилотнику, что сдается. С дрона ему сбросили рацию, с помощью который украинский военный вышел к российским бойцам и сложил оружие.
