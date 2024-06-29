Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ в Курской области

Фото: сайт Кремля
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале, что готовит обращение в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ на Курскую область.
Омбудсмен напомнила, что жертвами нападения украинских боевиков стали два ребенка и трое взрослых. По словам Москальковой, она обратится в соответствующие международные органы с целью принятия мер реагирования.
Политик выразила глубокие соболезнования родственникам погибших.
Напомним, сегодня, 29 июня, пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище Курской области. В числе погибших значатся два ребенка. Еще несколько человек были тяжело ранены, их госпитализировали.
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Политик выразила глубокие соболезнования родственникам погибших.
Напомним, сегодня, 29 июня, пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище Курской области. В числе погибших значатся два ребенка. Еще несколько человек были тяжело ранены, их госпитализировали.
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Екатерина Коршунова