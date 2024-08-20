В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине

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Обвал обороны украинских войск на Донбассе позволил России приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска. Об этом сообщает издание Forum24.
Уточняется, что потеря контроля над Покровском поставит под угрозу другие удерживаемые ВСУ населенные пункты. После взятия города российские войска смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР, говорится в материале издания.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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