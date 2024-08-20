Боевики ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском

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Боевики Вооруженных сил Украины отступая из-под Купянска Харьковской области, пытаются прикрыться от ударов мирными жителями. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
«На купянском направлении отступающие украинские войска пытаются спастись от обстрелов, прикрываясь мирными гражданами», — рассказал он.
По его словам, из-за потерь части позиций в районе Песчаного украинские военные начали переброску личного состава, вооружения и военной техники с линии боевого соприкосновения в Ковшаровку. Марочко рассказал, что боевики прячут автотранспорт и бронетехнику в гражданских строениях, чтобы укрыться от ударов ВС РФ. Помимо этого, они расквартировываются в домах мирных жителей.
«Также вокруг Ковшаровки установлены блокпосты, через которые гражданским проход запрещен. По сути, оставшиеся жители Ковшаровки стали заложниками у вооруженных формирований Украины», — добавил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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