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В Курском приграничье противник демонстрирует значительную активность. Ведутся ожесточённые бои, в ходе которых используются HIMARS для обстрела мирных жителей. На Купянском направлении ВСУ отступают в сторону Боровой, перемещаясь к Изюмскому району. О том, как складывается обстановка на других направлениях фронта расскажет «Радио 1».
Курское направление
В Курском приграничье бои продолжаются в восточной части населенного пункта Леонидово и в центре Александрии.
На Суджанском направлении ситуация сложная: российские войска наступают, в то время как украинские силы пытаются отразить атаки. Бои идут в районе Кругленького, ВС РФ продолжают продвижение от Леонидово.
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Штурмовые действия также ведутся на подходах к Викторовке, при этом противник увеличил количество ракетных ударов по мирным населенным пунктам в тылу российских войск по всей области. ВСУ активно пытаются укрепить свои позиции, перебрасывая личный состав и проводя контратаки, эвакуации и ротации.
Отмечено использование дронов на оптоволоконной связи. Украинский блогер Шарий, находясь в Испании, сообщает о введении шести новых бригад в Суджу, которые могут направиться на Большое Солдатское. Согласно информации из Курска, военно-политический режим активизировал подготовку: ракетные атаки по Рыльску, Льгову и другим прифронтовым районам усилились. ВС РФ также готовятся к ответным действиям — авиация работает без перерыва.
Купянское направление
Вокруг города Купянск продолжаются интенсивные бои. Противник отступает в сторону Боровой, перемещаясь к Изюмскому району. ВС РФ осуществляют окружение Купянска с двух сторон.
Подразделения ВС РФ добились улучшения тактической позиции южнее Загрызово и в прилегающем лесном массиве, продвинувшись на 500 метров. Поддерживаемые артиллерией, войска ВС РФ успешно отразили две контратаки противника, в результате которых было уничтожено до 20 боевиков из 116-й и 28-й групп ВСУ.
В районе населённого пункта Надия подразделения ВС РФ продолжают демонстрировать успехи, отмечается продвижение и улучшение тактического положения на окраинах населённого пункта. По имеющимся данным, за сутки были уничтожены несколько позиций ВСУ.
Российские войска нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Двуречная, Глушковка, Богуславка, Боровая, Надия, Торское и в Серебрянском лесничестве. Также было отражено пять контратак штурмовых групп ВСУ, в результате чего ликвидировано до 30 боевиков.
Кураховское направление
На Кураховском направлении продолжается работа по доочистке освобожденных территорий. Штурмовые группы ВС России продолжают сложные операции по выбиванию ВСУ из их опорных пунктов в районе Курахово, включая территорию Трубного завода и южные окрестности города.
Российские войска пытаются атаковать позиции противника на широком фронте к северу от реки Волчья, нанося удары по опорным пунктам ВСУ от Славянки до значительного объекта на севере от Шевченко. Военные России смогли зайти в Славянку и Петропавловку, что открывает перспективу выхода на рокадную трассу Т-0515, а также контроль над полями вплоть до границ с Днепропетровской областью.
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Запорожское направление
На Запорожском направлении бойцы ВС РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Орехова. Скрытно передвигающихся боевиков заметили расчеты БПЛА около 3–4 часов утра, после чего информация была передана операторам FPV-дронов, которые нанесли точный удар по лесополосе.
Российская армия продолжает наступление на Белогорье.
Краснолиманское направление
ВС РФ продолжают усилия по прорыву обороны ВСУ в районе Ивановки и Тернов. Противник надежно удерживает высоты вокруг Ивановки, откуда наносит урон и мешает наладить стабильную логистику в село.
Торецкое направление
В Дзержинске силы ВСУ постепенно отступают к западной окраине города. Бои здесь напряженные и изнурительные. Шахта «Торецкая» и прилегающий террикон остаются основными опорными пунктами противника. Существуют основания полагать, что российские войска контролируют городскую застройку.
ВС РФ продолжают наступление на север от Центрального рынка в сторону шахты 10 и шахты «Торецкая».
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Покровское направление
Фронт у Красноармейска (Покровска) и его окрестностей также подвижен не в пользу ВСУ. Очень серьезная для них угроза – прорыв ВС России в село Зверево. Потеря позиций в нем открывает прямую и очень близкую дорогу к Красноармейску. Поэтому схватка за него будет очень серьезной. Противник закрепился на двух терриконах возле села. На этом участке они главенствующие высоты.
Также на Покровском направлении российские подразделения атакуют оборону врага в районе Нововасильевки-Успеновки.
ВСУ фактически потеряли контроль над Нововасильевкой, сейчас украинские части мешают ВС РФ закрепиться здесь, т.к после этого армия РФ атакует соседнюю Успеновку. Также идут попытки российского прорыва в тыл этой группировке на Новоалександровку. Где российские части вышли на последнюю линию обороны ВСУ перед Днепропетровской областью.
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