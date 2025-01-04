Штурмы под Суджей, контратаки в Курской области, зачистка Курахово от ВСУ: последние новости СВО

В Курском приграничье противник демонстрирует значительную активность. Ведутся ожесточённые бои, в ходе которых используются HIMARS для обстрела мирных жителей. На Купянском направлении ВСУ отступают в сторону Боровой, перемещаясь к Изюмскому району. О том, как складывается обстановка на других направлениях фронта расскажет «Радио 1».