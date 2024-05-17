Украинским депутатам раздали повестки прямо на заседании

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Украинские военные раздали повестки депутатам Канева прямо во время заседания, пишет «Страна».
Военные по форме ВСУ представились сотрудниками местного военкомата и поименно вызвали несколько депутатов для вручения повесток, заявили там.
По словам военнослужащих, повестка подразумевает визит в военкомат для обновления данных и прохождения врачебной комиссии. Депутатов уже оповещали о необходимости прийти в военкомат, но они это проигнорировали, добавили в издании.
Канев — город в Черкасской области в центральной части Украины. По данным на 2020 год, в нем числилось более 23 тысяч жителей.
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По словам военнослужащих, повестка подразумевает визит в военкомат для обновления данных и прохождения врачебной комиссии. Депутатов уже оповещали о необходимости прийти в военкомат, но они это проигнорировали, добавили в издании.
Канев — город в Черкасской области в центральной части Украины. По данным на 2020 год, в нем числилось более 23 тысяч жителей.
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Алёна Самарева