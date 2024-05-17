В Финляндии заявили о начале мировой войны при отправке войск на Украину

Фото: iStock/vadimrysev
Отправка западных войск на Украину приведет к началу третьей мировой войны, пишет Yle.
Об этом заявила министр образования Финляндии и кандидат на мандат Европарламента Анна Майя-Хенрикссон. По ее словам, с такими решениями следует быть очень осторожными, потому что отправка войск на Украину грозит мировой войной, это огромный риск.
Ранее гендиректор по оборонной политике в финском Минобороны Янне Куусела сообщил, что идея отправки военных альянса для участия в боях на Украине не вызывает энтузиазма в Финляндии. По его словам, НАТО и так вмешивается в конфликт на Украине, помогая стране вооружениями и советами.
Читайте также:
Финляндия и Швеция несут все больше угроз безопасности России – МИД
Финляндия запланировала построить завод по производству тротила
Финляндия обвиняет Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива
Алёна Самарева