Украинским военнослужащим дали пожизненно за расстрел жителей Мариуполя

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В Донецкой народной республике (ДНР) четверо украинских военнослужащих приговорены к пожизненному лишению свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя, сообщила прокуратура ДНР.
Суд установил, что с марта по апрель 2022 года бойцы мотопехотного батальона «Запорожье» Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь на позиции в Мариупольском металлургическом комбинате, расстреляли из автоматов трех гражданских, проходивших мимо. Один мирный житель погиб на месте, двум другим удалось спастись.
В 2023 году Верховный суд ДНР вынес обвинительные приговоры в отношении этих четырех осужденных за убийства мирных жителей.
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Артем Кузьмин