МИД Украины возбудился из-за этнического происхождения Василия Небензи

25 февраля 2026, 06:05

Замглавы МИД Украины Беца поспорила с Небензей о его национальности

Фото: iStock/JohannesBluemel Photography

Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца на заседании Совета Безопасности ООН поспорила с постпредом РФ при ООН Василием Небензей о его национальной принадлежности. Об этом пишет РИА Новости.





Российский дипломат признался, что имеет украинские корни. По его словам, оба народа имеют общее этническое происхождение, но разные верования. При этом Небензя подчеркнул, что в нем «украинского» побольше, чем в представителях киевского режима.



«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков, пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан украинский постпред при ООН Андрей Мельник», — заявил постпред.