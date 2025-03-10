Житель Курахово сбежал из ВСУ, так как считает себя русским

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Житель Курахово в Донецкой Народной Республике Михаил Шеверин рассказал, как сбежал из ВСУ, так как считает себя русским. Об этом он рассказал ТАСС.
«Я побыл немного времени и понял, что делать мне тут нечего. Потому что я русский. Я за русских. Все, я решил убежать оттуда. Я взял такси и поехал домой к матери. Домой приехал и прятался все это время», — цитирует агентство слова Шеверина.
По словам мужчины, он был мобилизован в ряды украинской армии в 2023 году, так как ему угрожали тюрьмой. На учебном полигоне он принял решение сбежать из ВСУ.
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