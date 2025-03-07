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Командиры ВСУ на Суджанском направлении всеми силами пытаются не допустить массовой сдачи в плен украинских мобилизованных и отдают приказы добивать своих же раненых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ всеми способами пытается не допустить массовую сдачу в плен насильно мобилизованных украинских военнослужащих в суджанском приграничье», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что офицеры ВСУ поголовно приказывают добивать украинских солдат, получивших ранения, чтобы те не попали в плен к ВС РФ.
Напомним, в последнее время армия России успешно продвигается в Курской области, освобождая российские земли от противника. Только за последние дни бойцы ВС РФ зачистили или освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.
6 марта штурмовики ВС РФ смогли перерезать ряд коммуникаций к югу от Суджи. По последним данным, до полного окружения города осталось менее 10 км.
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