В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по объекту энергетики в Брянской области

Фото: iStock/Diy1
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетики в Брянской области, сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, под обстрел попала подстанция «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате атаки ВСУ оборвался провод в пролёте опор, из-за чего произошло отключение высоковольтной линии. В итоге часть жителей Севского района осталась без света.
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.
Читайте также:
ПВО за неделю сбила 27 авиабомб JDAM, 19 снарядов HIMARS и 1200 дронов
Шестнадцать жилых домов в Курской области повреждено в результате атаки дронов ВСУ
Обстрелы на левом берегу Днепра, зачистка Запорожского направления и бои в районе Харькова: последние новости СВО
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.
Читайте также:
ПВО за неделю сбила 27 авиабомб JDAM, 19 снарядов HIMARS и 1200 дронов
Шестнадцать жилых домов в Курской области повреждено в результате атаки дронов ВСУ
Обстрелы на левом берегу Днепра, зачистка Запорожского направления и бои в районе Харькова: последние новости СВО
Анастасия Чубина