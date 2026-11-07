Украинца нашли в 120 км от дома после посещения ТЦК

07 ноября 2026, 17:29

На Украине мужчина посетил ТЦК, и его нашли мертвым в 120 км от дома

Фото: istockphoto/Olena_Z

Житель Золотоноши в Черкасской области Украины скончался после посещения районного военкомата. Об этом в телеграм сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.





Несмотря на это, как отмечает омбудсмен, мужчина прошел военно-врачебную комиссию, и его признали годным к военной службе. После этого его направили в штурмовую бригаду, которая, как отмечается, отказалась его принимать. В военкомате при этом утверждают, что мужчину отпустили. С тех пор он исчез, однако позже его нашли мертвым в 120 километрах от дома. Что произошло, неясно до сих пор, отметил омбудсмен, добавив, что по указанному факту открыто уголовное дело.





«Похоронили Сергея — жителя Золотоноши, который в августе исчез после пребывания в Звенигородском ТЦК и СП (территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы — прим. ред.). Работники ТЦК доставили мужчину в Звенигородку — примерно в 140 километрах от его дома. По словам очевидцев, там у него случился эпилептический приступ», — написал Лубинец.