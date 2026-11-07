Украинца нашли в 120 км от дома после посещения ТЦК
На Украине мужчина посетил ТЦК, и его нашли мертвым в 120 км от дома
Житель Золотоноши в Черкасской области Украины скончался после посещения районного военкомата. Об этом в телеграм сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Несмотря на это, как отмечает омбудсмен, мужчина прошел военно-врачебную комиссию, и его признали годным к военной службе. После этого его направили в штурмовую бригаду, которая, как отмечается, отказалась его принимать. В военкомате при этом утверждают, что мужчину отпустили. С тех пор он исчез, однако позже его нашли мертвым в 120 километрах от дома. Что произошло, неясно до сих пор, отметил омбудсмен, добавив, что по указанному факту открыто уголовное дело.
«Похоронили Сергея — жителя Золотоноши, который в августе исчез после пребывания в Звенигородском ТЦК и СП (территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы — прим. ред.). Работники ТЦК доставили мужчину в Звенигородку — примерно в 140 километрах от его дома. По словам очевидцев, там у него случился эпилептический приступ», — написал Лубинец.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ: на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.