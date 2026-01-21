Украинцам посоветовали согреваться вибраторами во время отключения отопления
Невеста Кулебы Павелецкая предложила украинцам греться вибраторами
Невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, предложила соотечественникам использовать вибраторы с функцией подогрева для согревания во время отключений отопления. Об этом пишут украинские СМИ.
По заверению Павелецкой, в её магазине можно найти устройства, которые могут нагреваться до температуры в 38 градусов.
«Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», — добавила она.
16 января на территории Украины был объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Согласно информации от министерства энергетики страны, ни одна электростанция не осталась неповрежденной. Наихудшая ситуация сложилась в Киеве. Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в административных зданиях. До этого мэр украинской столицы призвал жителей города рассмотреть возможность эвакуации.