Украинцам посоветовали согреваться вибраторами во время отключения отопления

21 января 2026, 19:43

Невеста Кулебы Павелецкая предложила украинцам греться вибраторами

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, предложила соотечественникам использовать вибраторы с функцией подогрева для согревания во время отключений отопления. Об этом пишут украинские СМИ.





По заверению Павелецкой, в её магазине можно найти устройства, которые могут нагреваться до температуры в 38 градусов.





«Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», — добавила она.