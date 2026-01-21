На месте удара БПЛА по Адыгее обнаружили фрагменты человеческого тела
Следователи нашли фрагменты человеческого тела при разборе завалов в ауле Новая Адыгея, куда ранее пришёлся удар украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале.
Для установления принадлежности фрагментов и определения числа погибших власти назначили генетические экспертизы. Напомним, что инцидент произошёл вечером 21 января. В результате атаки БПЛА повредили многоквартирный дом в ауле. По последним сведениям, пострадали 13 человек, девять из которых доставили в больницы.
Удар повредил фасады и окна в нескольких домах жилого комплекса «Виноград-2». Всего различные повреждения получили 12 многоквартирных зданий, в ряде квартир разрушения значительны. Администрация Тахтамукайского района ввела режим чрезвычайной ситуации на районном уровне.
Ранее стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны на Адыгею.
