В Госдуме раскрыли, когда может закончиться СВО

21 января 2026, 17:34

Депутат Журавлёв: мирный договор с Киевом не подпишут во время визита Уиткоффа

Фото: Istock/IherPhoto

Американский переговорщик по Украине Стивен Уиткофф заявил, что работа над мирным планом выполнена на 90%. 22 января он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв высказался по поводу этой встречи.





В беседе с «Газетой.Ru» Журавлёв объяснил, что стороны не подпишут мирный договор во время этого визита.

«Такого рода документы подписываются исключительно президентами обеих стран, а вовсе не неформальными переговорщиками, коим является Уиткофф», — сказал депутат.

«Пока констатировать можно лишь то, что мы идём верным путём, и переговоры ведём не с марионеточным режимом в Киеве, а с Вашингтоном, стоящим у истоков этого конфликта. Всё остальное — в том числе и сроки окончания СВО — будет зависеть исключительно от условий, которые будут нам предложены американцами», — заключил Журавлёв.