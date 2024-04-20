Украинцев предупредили о длительном отключении электроэнергии летом и зимой

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Из-за повреждения энергетических объектов на Украине летом и зимой в стране могут отключать свет на 4-6 часов в сутки. Такое предупреждение жителям сделал директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.
По его словам, Украина вряд ли сможет пройти пики потребления электроэнергии в июле-августе и в зимнее время без ограничений. Максимальным ограничением может стать отсутствие электричества в течение 4-6 часов в сутки в указанное время.
Харченко добавил, что в результате российских ударов на территории Украины были повреждены электроподстанции и сети. Также страна потеряла до семи гигаватт генерации.
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Анастасия Чинкова