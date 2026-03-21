Украинцы будут платить за безвиз в страны ЕС, пишут СМИ
Украинцам, которые собираются в поездки по странам Евросоюза, в ближайшее время придется оформлять электронное разрешение ETIAS и платить за него 20 евро. Об этом пишут украинские СМИ.
Как отмечается в публикации, новые правила въезда в ЕС могут начать действовать уже в этом году. Для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе Украины, ETIAS станет обязательным. Даже наличие биометрического паспорта не позволит пересечь границу без предварительно оформленного разрешения.
ETIAS не является визой — это электронная система предварительной проверки путешественников. Перед поездкой нужно будет заранее подать заявку и оплатить установленный сбор. Стоимость указывается за одного человека.
Разрешение необходимо получать отдельно каждому путешественнику. При этом уплаченная сумма не возвращается даже в случае отказа или ошибки при подаче данных. От оплаты освобождаются лица младше 18 лет и старше 70.
Оформленный ETIAS даст право на многократный въезд в 30 стран, включая государства Шенгенской зоны, а также Болгарию, Румынию и Кипр. Документ будет действовать до трех лет либо до окончания срока действия паспорта. Находиться в странах ЕС можно будет до 90 дней.
При этом ETIAS не дает права на трудоустройство или постоянное проживание. Разрешение предназначается только для краткосрочных поездок — туристических, деловых или частных. Безвизовый режим для украинцев с биометрическими паспортами действует с 2017 года.
Читайте также: