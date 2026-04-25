В Одессе подростки спасли мужчину от ТЦК
В Одессе на юге Украины группа подростков вступилась за мужчину, которого пытались насильно мобилизовать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК).
Все произошло прямо на улице, где трое представителей ТЦК повалили потенциального призывника на землю. Очевидцы, включая несовершеннолетних, вмешались и отбили мужчину.
На видео, опубликованном украинскими СМИ, один из проезжавших мимо водителей попросил военкомов оставить человека в покое. На это он получил нецензурный ответ.
В последнее время киевский режим испытывает серьезный дефицит личного состава в ВСУ, что приводит к ужесточению методов работы ТЦК. В интернете все чаще появляются кадры силовой мобилизации, на которых сотрудники военкоматов задерживают мужчин, применяют к ним физическую силу и увозят в микроавтобусах. Подобные инциденты вызывают общественный резонанс и протесты на Украине.
Читайте также: