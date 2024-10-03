В Курске не обнаружили повреждений после падения обломков сбитых целей

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Система ПВО сбила воздушные цели над Курском, зафиксировано падение осколков на нескольких улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Отмечается, что серьезных повреждений обнаружено не было. На данный момент ведется обследование мест происшествия.
В администрации Курска подчеркнули, что по всем поврежденным объектам будут проведены обходы и составлены акты обследования поврежденного имущества специальными комиссиями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В администрации Курска подчеркнули, что по всем поврежденным объектам будут проведены обходы и составлены акты обследования поврежденного имущества специальными комиссиями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова